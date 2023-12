RKC - Ajax en AZ - NEC op tv: hoe laat en op welke zender?

Op woensdagavond worden de wedstrijden tussen RKC Waalwijk en Ajax én die tussen AZ en N.E.C. eindelijk uitgespeeld. Ajax moet in Waalwijk een 2-3 voorsprong op RKC over de streep zien te trekken, terwijl N.E.C. hoopt de 1-2 op bezoek bij AZ vast te houden. De restanten van beide duels zijn live op televisie te volgen, maar hoe laat begint het en op welke zender is het te zien?

AZ - NEC op tv

De resterende minuten van AZ - NEC beginnen om 19.00 uur. De wedstrijd werd op 29 oktober definitief gestaakt omdat NEC-aanvaller Bas Dost kort voor tijd naar de grond ging en moest worden gereanimeerd. Hoewel de routinier inmiddels weer thuis is, lijkt zijn eventuele rentree op het veld nog ver weg. Hoe zijn teamgenoten het er zonder hem vanaf brengen in het AFAS Stadion zie je op het open kanaal van ESPN1.

Wat staat er op het spel?

Als er aan de stand (1-2 in het voordeel van NEC) niets meer verandert, dan loopt AZ averij op in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders staan momenteel derde; weet de ploeg van Pascal Jansen de achterstand nog om te buigen in een overwinning dan klimt AZ over Feyenoord heen naar de tweede plaats achter de ongenaakbare koploper PSV. Voor NEC spelen hele andere belangen: als het elftal van Rogier Meijer de voorsprong vast weet te houden, dan verlaten de Nijmegenaren de huidige zestiende plaats - die aan het eind van het seizoen een ticket voor de play-offs om degradatie zou betekenen. In plaats daarvan zou NEC zich op plek twaalf in de middenmoot nestelen.

RKC Waalwijk - Ajax op tv

Een uur nadat er in Alkmaar is afgetrapt, om 20.00 uur, beginnen RKC Waalwijk en Ajax aan hun resterende minuten. Op 30 september werd ook deze wedstrijd vanwege trieste medische omstandigheden stilgelegd. RKC-doelman Etienne Vaessen verloor het bewustzijn na een ongelukkige botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. De sluitpost heeft inmiddels - met helm - zijn rentree kunnen vieren en zal ook woensdag naar verwachting weer onder de lat plaatsnemen. Het duel in het Mandemakers Stadion is te zien op ESPN2.

Wat staat er op het spel?

Toen het duel in september werd stilgelegd, stond Maurice Steijn nog aan het roer bij Ajax. De Amsterdammers maakten een dramatische serie door en vonden zichzelf diep in het rechterrijtje van de Eredivisie terug. Inmiddels is Steijn vertrokken en is onder John van 't Schip het herstel ingezet. Als Ajax de 2-3 voorsprong woensdagavond vasthoudt, dan stijgen de Amsterdammers van de achtste naar de zesde plaats op de ranglijst. Maakt RKC nog gelijk, dan blijft de ploeg van Henk Fraser dertiende. Alleen met een overwinning kunnen de Waalwijkers nog een plek opschuiven naar de twaalfde positie, ook bij een zege van NEC in Alkmaar.