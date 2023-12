John van 't Schip mag één basisspeler woensdagavond niet opstellen tegen RKC

Ajax staat woensdagavond voor het restant van de laatste paar minuten van de wedstrijd tegen RKC. De Amsterdammers moeten in de laatste zes minuten van de wedstrijd een 2-3 voorsprong weten vast te houden in Waalwijk. Dat moet alleen zonder gebeuren, die volgens de regels niet mag meedoen.

Voor Ajax-trainer John van 't Schip is het mogelijk om woensdagavond te wisselen, aangezien er voor dit duel nog wissels over zijn aan de Amsterdamse zijde. Toen het duel tussen RKC Waalwijk en Ajax gespeeld werd - en Maurice Steijn nog trainer van de Amsterdammers was - werd er echter wel één keer gewisseld. Bergwijn ging in de 79e minuut van de wedstrijd naar de kant, waardoor de aanvoerder van de nummer acht van de Eredivisie ontbreekt in Brabant. Bergwijn werd in dat duel vervangen voor Amourricho van Axel Dongen.

Daarnaast moet Ajax het in het Mandemakers Stadion doen zonder Silvano Vos en Jay Gorter, die wel meededen op het moment dat de wedstrijd gestaakt werd. Het tweetal is te erg geblesseerd om woensdag op het veld te kunnen verschijnen. RKC kan woensdagavond niet meer wisselen, omdat trainer Henk Fraser in de wedstrijd al zijn wissels heeft gebruikt. RKC gaat met dezelfde elf spelers proberen een punt te pakken tegen Ajax.

De wedstrijd tussen de twee ploegen werd op 30 september gestaakt wegens een harde botsing tussen RKC-keeper Etiënne Vaessen en Ajax-aanvaller Brian Brobbey. Vaessen moest op het veld uit voorzorg gereanimeerd worden en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels is de doelman weer hersteld en staat hij woensdag onder de lat tegen de Amsterdammers.