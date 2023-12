Van ’t Schip neemt Bergwijn niet mee naar Waalwijk en doet opvallende uitspraak over aanvoerderschap

Dat woensdagavond niet in actie kan komen voor Ajax in het restant van het uitduel met RKC Waalwijk was al bekend, maar John van 't Schip heeft nu ook verteld dat de aanvaller helemaal niet meegaat naar Noord-Brabant. Van 't Schip zal een andere aanvoerder moeten aanwijzen. Dat wordt of .

RKC Waalwijk en Ajax troffen elkaar inmiddels ruim twee maanden geleden al, maar zoals bekend werd die avond het laatste fluitsignaal niet gehaald. Na een heftige botsing tussen Etiënne Vaessen en Brian Brobbey werd de wedstrijd definitief gestaakt. De KNVB besloot om het restant - zes minuten exclusief blessuretijd - op 6 december uit te spelen. Er gelden meerdere regels voor de resterende minuten, waaronder dat spelers die toen zijn gewisseld - logischerwijs - niet meer binnen de lijnen mogen verschijnen. Bergwijn kon zijn ploeg dus sowieso al niet meer helpen om de 2-3 voorsprong over de streep te trekken.

Artikel gaat verder onder video

De aanvoerder gaat helemaal niet mee naar Waalwijk, vertelt Ajax-trainer John van ’t Schip voor de camera van het clubkanaal. “In het hele drukke programma komt het voor hem misschien niet verkeerd uit om een rustdag te hebben. Dan kan hij zich voorbereiden op het weekend”, aldus de interim-hoofdtrainer van de Amsterdammers. Ajax krijgt zaterdagavond bezoek van Sparta en als het erin slaagt om in Waalwijk de 2-3 voorsprong over de streep te trekken, dan kan het over een paar dagen wederom goede zaken doen op de ranglijst. De huidige nummer acht van de Eredivisie komt bij een zege op RKC op gelijke hoogte met Sparta. Bij winst op de Rotterdammers kan het zelfs stijgen naar plek vijf.

Maar zo ver is het dus nog niet. Eerst zien te winnen in Waalwijk. Naast Bergwijn zijn ook Jay Gorter en Silvano Vos, die op 30 september een basisplaats hadden, niet van de partij. Dat geldt ook voor Branco van den Boomen, die dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie komt, en Amourricho van Axel Dongen. Laatstgenoemde kwam destijds na 79 minuten binnen de lijnen voor Bergwijn, maar raakte een week later in de thuiswedstrijd tegen AZ geblesseerd. Van Axel Dongen verscheen onlangs weer op het trainingsveld, maar is nog niet fit genoeg om in actie te komen.

Geen Berghuis bij Ajax?

Dat betekent dus dat Van ’t Schip sowieso een aantal wijzigingen moet doorvoeren. Hij zal tevens een andere aanvoerder moeten aanwijzen. Bij afwezigheid van Bergwijn is de band normaal gesproken voor Steven Berghuis, maar Van ’t Schip noemde hem in gesprek met Ajax TV niet als optie. Opvallend, omdat Berghuis tegen RKC een basisplaats had en (nog) niet was gewisseld. “Sutalo is het geweest, Hato heeft ‘m gedragen. Het zal dus wel tussen een van die twee gaan”, klinkt het. Wil Van ’t Schip daarmee zeggen dat we Berghuis woensdagavond niet in actie zullen zien? Dat moet dan blijken.