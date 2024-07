'Champions League-deelnemer denkt aan Hummels, Rugani én Sutalo'

staat in de belangstelling van Bologna, zo meldt het Italiaanse Tuttomercatoweb. De verdediger van Ajax staat er goed op bij de nummer vijf van het afgelopen Serie A-seizoen, die echter wel meerdere kandidaten op het oog heeft.

Bologna speelt volgend seizoen in de Champions League en verkocht Joshua Zirkzee voor een riant bedrag aan Manchester United (de gemelde bedragen lopen uiteen van 40 tot 46 miljoen euro). Er is dus een fors transferbudget om de selectie te versterken, waarvan minstens vijftien miljoen euro al is ingezet om Thijs Dallinga binnen te halen als opvolger van Zirkzee. Ook kijkt Bologna naar de achterhoede.

Mats Hummels, transfervrij na zijn vertrek bij Borussia Dortmund, wordt genoemd als mogelijke optie. Hij zou een jaarsalaris van drie miljoen euro vervangen. Ook Daniele Rugani, die Juventus ondanks een doorlopend contract lijkt te gaan verlaten, zou in beeld zijn en zijn zaakwaarnemers zouden zelfs al gesproken hebben met vertegenwoordigers van Bologna.

Bologna zoekt een centrumverdediger omdat Riccardo Calafiori voor een transfer naar Arsenal staat. Calafiori behoorde vorig seizoen tot de uitblinkers bij Bologna en speelde op het EK in alle wedstrijden voor Italië. Van de genoemde opties is Sutalo het duurst, omdat hij een veel hogere transferwaarde vertegenwoordigt dan Rugani.

Sutalo kwam afgelopen zomer voor liefst 20,5 miljoen euro van Dinamo Zagreb naar Ajax, dat onder meer Leverkusen en het Italiaanse Fiorentina aftroefde. Door bonussen zou de transfersom die de Amsterdammers betaalden nog verder op kunnen lopen tot 23,5 miljoen. De verdediger tekende bij Ajax een vijfjarig contract, maar maakte nauwelijks indruk in zijn eerste seizoen. De Duitse kampioen Bayer Leverkusen zou desondanks eveneens interesse in hem hebben.

