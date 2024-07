'Peperdure Ajax-miskoop Sutalo mag nog altijd hopen op verrassende transfer'

Bayer Leverkusen heeft nog altijd interesse in de bij Ajax nauwelijks uit de verf gekomen , zo verzekert het Duitse voetbalblad Kicker. De Kroaat kan terugkijken op een matig debuutseizoen in Amsterdam, maar is desondanks in beeld bij de regerend landskampioen van Duitsland.

Sutalo kwam afgelopen zomer voor liefst 20,5 miljoen euro van Dinamo Zagreb naar Ajax, dat onder meer Leverkusen en het Italiaanse Fiorentina aftroefde. Door bonussen zou de transfersom die de Amsterdammers betaalden nog verder op kunnen lopen tot 23,5 miljoen. De verdediger tekende bij Ajax een vijfjarig contract, maar maakte nauwelijks indruk in zijn eerste seizoen.

Desondanks was Sutalo op het Europees Kampioenschap in Duitsland 'gewoon' basisspeler bij Kroatië, dat regelmatig voor verrassingen weet te zorgen op eindtoernooien maar deze keer roemloos werd uitgeschakeld in de groepsfase. Na een afgetekende nederlaag tegen de latere kampioen Spanje speelden de Kroaten tegen zowel Albanië (2-2) als Italië (1-1) gelijk, waardoor de achtste finales niet werden bereikt. Vorige week werd duidelijk dat Sutalo zich ondanks alles mag verheugen in de belangstelling van een aantal buitenlandse clubs, waarbij Leverkusen toen ook al genoemd werd.

Bayer Leverkusen lijkt deze zomer de markt op te moeten voor minimaal één centrale verdediger. Josip Stanisic is na zijn verhuurbeurt immers teruggekeerd naar Bayern München. Der Rekordmeister trekt bovendien aan Duits international Jonathan Tah, die nog maar één jaar vastligt in Leverkusen. Volgens Kicker is Sutalo daarom opnieuw in beeld bij de werkgever van Jeremie Frimpong, al plaatst het blad wel een kanttekening: "Vanuit Nederland horen we dat hij slechts beperkt Engels spreekt en dat de communicatie daardoor een probleem was."

