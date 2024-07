'Peperdure Ajax-aankoop geniet volop belangstelling: Engelse en Italiaanse clubs én zelfs Bayer Leverkusen'

staat er ondanks een zeer teleurstellend seizoen bij Ajax goed op in het buitenland. De centrale verdediger werd eerder deze week al in verband gebracht met een overstap naar het Engelse Wolverhampton Wanderers en volgens de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio heeft ook Fiorentina hem (opnieuw) op de korrel. De Italiaanse transferspecialist noemt naast de verliezend Conference League-finalist ook Brighton & Hove Albion, West Ham United én zelfs Bayer Leverkusen.

Ajax moest na het vertrek van Jurriën Timber naar Arsenal op zoek naar een nieuwe leider van de defensie. De Amsterdammers kwamen in die zoektocht uit bij Sutalo. De Telegraaf maakte begin juli al melding van de interesse in de Kroatische verdediger, maar de transfer zou uiteindelijk pas eind augustus tot stand komen. Ajax telde minstens 20,5 miljoen euro neer voor de komst van Sutalo, die bij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard meteen de aanvoerdersband droeg. Hij maakte in Limburg nog wel een redelijke indruk, maar de maanden die volgden zouden heel zwaar worden voor zowel Ajax als Sutalo.

Artikel gaat verder onder video

De peperdure aankoop was meermaals het mikpunt van kritiek en slaagde er maar niet in de twijfels te doen verdwijnen. Sutalo zou op de nominatie staan om te vertrekken bij Ajax en zich volgens Di Marzio mogen verheugen op de belangstelling van onder meer Fiorentina. De Italianen hadden de Kroaat vorig jaar ook al op de korrel toen hij nog bij Dinamo Zagreb speelde, maar toen liet hij zich dus verleiden om voor Ajax te kiezen. Fiorentina zou inmiddels al een nieuwe poging hebben ondernomen om Sutalo vast te leggen. De Ajacied is echter ook opties in andere competities aan het overwegen. Zo zou hij ook bij Brighton & Hove Albion en West Ham United op het lijstje staan.

Opvallend is dat, volgens informatie van Di Marzio, zelfs Bayer Leverkusen Sutalo op de korrel heeft. De kampioen van Duitsland in het afgelopen seizoen had in eerste instantie de pijlen gericht op Riccardo Calafiori, maar hij lijkt Bologna te gaan verruilen voor Arsenal. Di Marzio weet dat Sutalo tot op heden geen besluit heeft genomen over zijn toekomst. De verdediger is bij Ajax in het bezit van een contract tot medio 2028, dus geïnteresseerde clubs zullen met een serieus voorstel moeten komen. Sutalo was onlangs nog met zijn land actief op het EK in Duitsland. Hij kon niet voorkomen dat Kroatië al na drie groepswedstrijden naar huis moest.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.