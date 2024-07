'Ajax-aankoop van 20 miljoen euro moet plaatsmaken voor Rugani, speler heeft zelf andere plannen'

De concrete interesse van Ajax in Juventus-verdediger betekent slecht nieuws voor . Volgens Voetbal International mag de Kroaat, die afgelopen zomer nog voor 20,5 miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb, na één jaar alweer vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. De zeventienvoudig international heeft volgens het weekblad zelf echter hele andere plannen.

"Ajax is tot de conclusie gekomen dat het beter is om Sutalo deze zomer te verkopen en de club werkt er op de achtergrond hard aan om dat ook voor elkaar te krijgen", schrijven Lentin Goodijk en Tim van Duijn woensdagmiddag namens het weekblad. Ondanks de matige indruk die Sutalo in zijn debuutjaar veelal maakte, zouden er wel degelijk clubs voor hem in de markt zijn. Toch zou de speler zelf azen op 'revanche' onder de nieuwe hoofdtrainer, Francesco Farioli, en niet daarom niet mee willen werken aan een vertrek.

Dat is een streep door de rekening van de Amsterdammers, die Sutalo vorig jaar voor vijf seizoenen vastlegden, waarvan er dus nog vier resteren. Een verkoop van de Kroaat zou de club juist de financiële middelen moeten bieden om Rugani en eventueel een of twee andere targets binnen te kunnen halen. Sutalo zou - uitgerekend - in Italië nog wel goed in de markt liggen, al verwachten beide VI-verslaggevers niet dat Ajax de aankoopsom kan terugverdienen - laat staan dat er winst op de verdediger gemaakt zou kunnen worden.

Medic

Sutalo kwam op het EK in Duitsland in alle drie de pouleduels van Kroatië in actie, maar kon niet voorkomen dat de groepsfase ook het eindstation zou blijken. Gezien zijn deelname aan het toernooi in Duitsland heeft hij zich nog niet in Amsterdam, waar de voorbereidingen op het nieuwe seizoen inmiddels in gang zijn, hoeven melden. Zijn landgenoot Jakov Medic deed dat al wél en maakt vooralsnog 'een prima indruk', schrijft VI. De verdediger hoeft dan ook niet 'ten koste van alles' te vertrekken, maar zou zelf wel mikken op een zomerse transfer, omdat hij niet in aanmerking komt voor een basisplaats.

