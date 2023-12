Royston Drenthe boos om video van ESPN over Feyenoord: ‘Dit gaat echt nergens over’

Feyenoord werd maandag bij de loting voor de tussenronde van de Europa League gekoppeld aan AS Roma. De wijze waarop het tweeluik vervolgens op social media werd aangekondigd door ESPN, is verkeerd gevallen bij .

Feyenoord kwam AS Roma in de twee voorgaande seizoenen ook al Europees tegen. In het seizoen 2021/22 werd de finale van de Conference League verloren van de Romeinen en vorig seizoen waren i Giallorossi in de kwartfinales van de Europa League een maatje te groot voor de Rotterdammers.

ESPN plaatste maandagmiddag op Instagram een video waarin werd teruggeblikt op de twee voorgaande ontmoetingen. In de video is onder meer een huilende Luis Sinisterra te zien na de verloren Conference League van 2022.

Drenthe maakt de betaalzender in de commentsectie het verwijt onvoldoende objectief te zijn. De oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Real Madrid plaatst twee comments: ‘Wel echt AS Roma-fanachtig dit filmpje’ en ‘Dit gaat nergens over maar goed’.