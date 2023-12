Sierd de Vos laat De Jong lachen na vraag over pasgeboren zoontje: 'Haha, nee dat is hij nog niet'

heeft zondagavond na de kraker tussen FC Barcelona en Atlético Madrid (1-0) voor de camera van Ziggo Sport voor het eerst gereageerd op de geboorte van zijn zoontje Miles. Spaanse media waren er twee weken geleden als de kippen bij om te melden dat de middenvelder voor het eerst vader was geworden en vorige week onthulde zijn vader dat het een jongetje is. De Jong en zijn partner Mikky Kiemeney maakten een paar dagen geleden de naam bekend en Sierd de Vos was benieuwd naar de achterliggende gedachte.

2023 is een jaar dat De Jong waarschijnlijk nooit meer zal vergeten. Waar de Nederlander vorig jaar door FC Barcelona nog nadrukkelijk naar de uitgang werd geduwd, speelde hij zich dit kalenderjaar definitief in de basisploeg van trainer Xavi Hernández, werd hij voor het eerst sinds zijn transfer van Ajax kampioen van Spanje en bij aanvang van dit seizoen ook nog eens verkozen tot een van de vier aanvoerders. Daar kwam recent dus ook nog de geboorte van zijn zoontje Miles bij. “Thuis is alles goed”, reageerde De Jong zondagavond na de overwinning op Atlético Madrid op de vraag van De Vos hoe het thuis is.

Artikel gaat verder onder video

De Jong is dit seizoen een van de smaakmakers bij FC Barcelona. De Oranje-international kende een superstart, maar raakte op 23 september geblesseerd en stond daardoor ruim twee maanden aan de kant. De Jong maakte anderhalve week geleden zijn rentree binnen de lijnen, een paar dagen na de geboorte van Miles. De middenvelder is er in ieder geval niet minder door gaan voetballen. Zowel tegen FC Porto als Atlético Madrid behoorde hij tot de uitblinkers bij FC Barcelona. Is een goede nachtrust het geheim? “Ik slaap goed. Het gaat hartstikke goed”, vertelde De Jong.

De Vos wilde van De Jong weten waarom zijn partner en hij ervoor hebben gekozen om hun zoontje Miles te noemen. “Mooie naam, vandaar”, reageerde De Jong kort maar krachtig. Of hij al een saxofoon thuis heeft liggen? “Haha, nee hij is nog geen jazz-artiest”, doelden De Vos en de voetballer op Miles Dewey Davis III, een Amerikaans jazzcomponist, trompettist en multi-instrumentalist. Hij is een van de belangrijkste en meest invloedrijke jazzmuzikanten uit de geschiedenis. “Ik ken hem wel, maar hij is niet naar hem vernoemd”, aldus een dolgelukkige De Jong.