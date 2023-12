Slot bespreekt Feyenoord-plannen met Te Kloese: 'Denk dat ik wel duidelijk heb gemaakt hoe ik ernaar kijk'

Arne Slot en Dennis Te Kloese hebben rond het Champions League-duel bij Celtic een gesprek gevoerd over de mogelijke versterkingen die komende winter naar Feyenoord gehaald zouden kunnen worden. In de eerste weken na de winterstop moet de oefenmeester liefst vier spelers missen die deel zullen nemen aan respectievelijk de Africa Cup en de Azië Cup, waardoor vooral de komst van een aanvaller van groot belang lijkt.

Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki zullen met de nationale ploegen van Gambia en Algerije proberen kampioen van Afrika te worden. Tegelijkertijd strijden Alireza Jahanbakhsh en Ayase Ueda met Iran en Japan om de continentale titel in Azië. Slot heeft hen er daardoor mogelijk de eerste vier Eredivisiewedstrijden van het nieuwe jaar niet bij. Daarin treft de regerend landskampioen eerst de Gelderse buren NEC (thuis, 14 januari) en Vitesse (uit, 21 januari), maar daarna twee ploegen die op de ranglijst dichtbij staan: nummer drie FC Twente (thuis, 28 januari) en nummer vier AZ (uit, 4 februari).

"Ik ben bijna elke week in gesprek met Dennis, dus op zich was dat niet zo bijzonder", zegt Slot op de persconferentie van dinsdag, waarin hij vooruitblikte op de bekerconfrontatie met FC Utrecht van een dag later. "Dat gesprek is zo verlopen als alle andere keren, daarin evalueren wij gewoon de selectie en kijken we wat we het afgelopen halfjaar goed en niet goed hebben gedaan." Toch was deze keer ook de noodzaak van actie op de transfermarkt onderwerp van gesprek. "We zien die vier spelers pas weer terug als ze uitgeschakeld zijn", beseft Slot.

"Ik heb ze er liever wel dan niet bij", vervolgt hij enigszins ten overvloede, "maar we weten ook dat de één misschien na twee, drie weken en de ander misschien na een maand weer bij ons terug is." De trainer bevestigt richting Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka dat Feyenoord om die reden niet voor elke afwezige een vervanger zal halen: "We gaan niet vier nieuwen halen, als dat je vraag is. Ook niet één? Dat zullen we zien. Ik denk dat ik richting Dennis wel duidelijk heb gemaakt hoe ik daarnaar kijk."