Slot geeft toe: 'Ik ben heel blij dat ik hem in mijn elftal heb, maar zijn eerste 92 minuten...'

was donderdagavond maar weer eens belangrijk voor Feyenoord. De Rotterdammers hoopten zich in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam te herstellen van de nederlaag tegen PSV, maar stevenden heel lang af op een toch wel beschamend 1-1 gelijkspel. Met een rake kopbal in blessuretijd voorkwam Giménez echter het tweede puntenverlies in de Eredivisie op rij. Arne Slot is uiteraard erg blij met de Mexicaan, maar zag hem tegelijkertijd lang een matige vertoning op de mat leggen.

Er staat dit seizoen geen maat op Giménez. De centrumspits maakte donderdagavond tegen FC Volendam zijn achttiende competitietreffer en we zitten nog niet eens op de helft. Toch vertellen de statistieken niet het hele verhaal. De afgelopen weken werd er veel verwacht van de Mexicaan, maar hij slaagde er in de belangrijke wedstrijden tegen Lazio, Atlético Madrid en PSV niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen. Giménez was afgelopen zondag tegen de Eindhovenaren weliswaar trefzeker, maar ook een groot deel van de wedstrijd onzichtbaar. En dat was een paar dagen later tegen FC Volendam niet anders.

Eén moment was echter voldoende om zijn enorme waarde voor Feyenoord te bewijzen en zijn ploeg aan drie punten te helpen. “Ik ben superblij dat ik Santiago in mijn elftal heb, laat dat duidelijk zijn”, vertelde Slot na afloop van de ontmoeting met FC Volendam voor de camera van ESPN. “Hij is de topscorer van de Eredivisie, maar zijn eerste 92 minuten waren niet de beste uit zijn carrière.” Slot dacht er desondanks geen moment over na om de Mexicaan naar de kant te halen. “Je laat zo’n speler dan toch staan omdat hij een goal kan maken. Ik zou bijna zeggen: hoe slecht hij ook speelt, als je een goal nodig hebt, laat je hem staan.”

Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zag Giménez eveneens een moeizame wedstrijd spelen. “Maar de Mexicaan heeft een bijzondere gave. Ook als hij nauwelijks op een goede actie te betrappen is geweest kan hij alsnog toeslaan”, leest het. En zo was het uiteindelijk toch Giménez die de Feyenoord-fans met een goed gevoel naar huis liet vertrekken. “Voor Volendam waren de druiven zuur. De ploeg van Dingsdag was weliswaar nauwelijks op de helft van Feyenoord gekomen, maar een punt leek steeds meer een optie voor de degradatiekandidaat. Giménez, luid bejubeld door de aanhang van Feyenoord, beroofde de ploeg van dat resultaat. Op basis van de veldverhoudingen uiteraard dik verdiend, maar Volendam was er zo akelig dichtbij dat het gevloek van Dingsdag en zijn spelers na afloop bijna hoorbaar was”, aldus Gouka.