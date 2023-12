Slot onthult welke Feyenoorder hij het meest tekort doet: 'Zou me zijn frustratie voor kunnen stellen'

Feyenoord-trainer Arne Slot betreurt het dat hij dit seizoen zo weinig speelminuten laat maken. Volgens de oefenmeester is de 25-jarige rechtsbuiten de speler die hij deze jaargang het meest tekort doet: "Ik zou me zijn frustratie voor kunnen stellen."

Donderdag kan Slot tegen FC Volendam niet beschikken over de geblesseerde Calvin Stengs. Op de rechtsbuitenpositie kiest hij echter voor Newcastle United-huurling Yankuba Minteh, waardoor Dilrosun andermaal plaatsneemt op de bank. ESPN-analist (en voorganger van Slot) Mario Been vraagt zich in gesprek met de trainer af waarom Dilrosun 'na een geweldig jaar' steeds op de bank wordt gehouden.

Artikel gaat verder onder video

"Die wordt denk ik het meest tekort gedaan qua speeltijd, omdat hij denk ik niet heel veel onderdoet voor die andere jongens", antwoordt Slot. "Ik zou me zijn frustratie voor kunnen stellen, als je een hoofdtrainer hebt die daar veel wisselt." Toch heeft de Zwollenaar een duidelijke reden om Dilrosun steeds links te laten liggen: "Je wil ook niet elke week 'die twee, dan die en dan die twee', dus je wil ook wel enig vertrouwen geven", legt hij uit. "En dus is het met name op de rechtsbuitenpositie, waar we ook nog Stengs hebben, en Minteh en Paixão, dat het met name voor hem heel vervelend is."

Feyenoord nam enkelvoudig international Dilrosun in de zomer van 2022 voor een transfersom van 4 miljoen euro over van het Duitse Hertha BSC. In zijn debuutjaar kwam de buitenspeler tot 43 wedstrijden in alle competities, waarin hij met zes doelpunten en acht assists zijn aandeel had in het binnenhalen van de landstitel en het bereiken van de kwartfinale in de Europa League. Dit seizoen is zijn uitzicht op speeltijd echter drastisch verminderd: verspreid over vier invalbeurten kwam Dilrosun tot welgeteld 36 speelminuten in de hoofdmacht.