Sneijder schaart zich achter WK in Saudi-Arabië en geeft opvallend eerlijk antwoord op kritische Genee

Wesley Sneijder heeft er geen problemen mee dat het WK 2034 in Saudi-Arabië wordt georganiseerd. De voormalig middenvelder vindt de zorgen om de mensenrechtenschendingen in de oliestaat geen reden om zich negatief uit te laten over het WK.

Sneijder zei voorafgaand aan het WK 2022 al dat hij ‘ook de andere kant van het land’ kent – hij voetbalde zelf in Qatar – en is evenmin kritisch op het WK 2034. “Ik ga daar zeker niet kritisch over zijn. Absoluut niet. Ik ben ook naar Qatar gegaan en heb vanaf dag één gezegd dat ik naar Qatar zou gaan. Iedereen zei dat ze niet zouden gaan, maar ze waren er allemaal en ze hebben allemaal een toptijd gehad”, zegt hij bij Veronica Offside.

Artikel gaat verder onder video

“Het was een fantastisch toernooi, de organisatie was misschien wel een van de beste van de afgelopen twintig, dertig jaar. Dat zal in Saudi-Arabië hetzelfde zijn”, voorspelt de recordinternational van Oranje. “Organisatorisch zal het allemaal perfect zijn. En natuurlijk: er is overal wat, ook daar. Wat moeten wij ermee dan? Ik vind het altijd hypocriet. Al die landen gaan nu steigeren en staan straks allemaal netjes aan de aftrap en zitten in een fantastisch dik hotel.”

Presentator Wilfred Genee stipt aan dat er ook sprake is van mogelijke belangenverstrengeling bij Sneijder. “Jij verdient er ook geld aan. Ook weer met het EK. Jij bent ook ambassadeur straks, jij wordt ook overal uitgenodigd. Jij doet de loting, je zit in vijfsterrenhotels, dus jij gaat er niet in spugen. Zo werkt dat toch?”

“Ja, klopt”, beaamt Sneijder. “Ik loop er ook niet voor weg. Iedereen die in zo’n functie terecht kan komen, doet het. Als je hoofdtrainer bent bij bijvoorbeeld Heerenveen, en je kan in Saudi-Arabië twintig of dertig keer zoveel verdienen, dan zou je toch gek zijn als je niet gaat? Dan ga je toch allemaal? Kom op.”