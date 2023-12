Spaan trekt na United - Bournemouth opvallende conclusie over Ajacied: 'Hij kan meekomen in de Premier League'

Ajax boekte afgelopen zaterdag een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam en dat had het vooral te danken aan . De Amsterdammer opende al vroeg de score en was daarmee, evenals zes dagen eerder tegen N.E.C., belangrijk voor zijn ploeg. Brobbey kreeg zondagochtend lovende kritieken van Aad de Mos en ook Henk Spaan is zeer te spreken over de aanvaller. Volgens laatstgenoemde kan Brobbey ‘meekomen’ in de Premier League.

Er gaat dit seizoen bijna geen speelronde voorbij zonder dat Brobbey in het middelpunt van de belangstelling staat. Ajax verbaasde vriend en vijand door vorig jaar veel geld te betalen voor de terugkeer van de centrumspits, die de club een jaar eerder nog transfervrij had ingeruild voor RB Leipzig. Na een mislukt halfjaar in Duitsland keerde Brobbey in eerste instantie op huurbasis terug in Amsterdam, alvorens een paar maanden later definitief weer aan te sluiten bij de club waar hij zijn opleiding heeft genoten.

Brobbey begint het geld dat Ajax in zijn terugkeer investeerde inmiddels steeds meer terug te betalen. De Amsterdammer kreeg onlangs nog veel kritiek over zich heen van onder anderen Ronald Koeman en Marco van Basten, maar behoort inmiddels wekelijks tot de uitblinkers bij Ajax. Volgens De Mos is Brobbey de komende tien jaar zelfs de spits van het Nederlands elftal. Spaan heeft eveneens hoge verwachtingen van de aanvaller. De sportjournalist volgde afgelopen week de verrichtingen van Manchester United op de voet en moest toen aan Brobbey denken.

“De aanname van Brobbey na het good luck-hakje van Taylor was perfect, het afmaken simpel”, schrijft Spaan in Het Parool over het doelpunt van Brobbey tegen Sparta Rotterdam. “Een uur of twee ervoor had ik gekeken naar de eerste helft van Manchester United - Bournemouth. Er is een analistenwijsheid in Nederland, inderdaad een woord met een ingebedde tegenspraak, dat uitblinkers in de Eredivisie vermoedelijk mislukken in de Premier League.” Dat is volgens Spaan niet waar. “Ik zag Amrabat, Antony, Kerkez, Kluivert, Onana, Senesi en Solanki, zeven bassisspeler in een kwalitatief goede wedstrijd, al voetbalde vooral Bournemouth goed. (De genoemde United-spelers hadden drie dagen eerder uitgeblonken tegen Chelsea).”

Spaan vond Dominic Solanke zaterdag tijdens Manchester United - Bournemouth de beste op het veld. Solanke kwam in het verleden een seizoen op huurbasis uit voor Vitesse. Hij verruilde Chelsea in 2017 voor Liverpool, alvorens in 2019 voor ruim twintig miljoen euro de overstap te maken naar Bournemouth. Dit seizoen was hij in zestien wedstrijden in de Premier League al acht keer trefzeker. Volgens Spaan moet Brobbey dat ook kunnen. “Zaterdag was Solanke de beste van het veld, Senesi en Kerkez speelden goed en Kluivert kon niet op tegen Maguire. Mijn stellig vandaag luidt: Brobbey kan in de Premier League meekomen, zelfs als hij geen zin heeft.”