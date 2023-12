Aad de Mos: 'Dat is onze beste spits de komende tien jaar, hij is zo uniek'

Aad de Mos is overtuigd van de kwaliteiten van Ajax-spits . De analist verwacht dat de sterke aanvaller de komende seizoenen de beste spits wordt die Nederland tot zijn beschikking heeft en dat de 21-jarige aanvaller belangrijk gaat worden voor het Nederlands elftal.

"Het is de eerste keer, daarom is hij zo uniek, dat we in Nederland zo'n spits hebben die het met kracht op deze manier kan", stelt De Mos in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Wij zijn altijd gewend aan Johan Cruijff, Ruud van Nistelrooij, Marco van Basten. Dit is een heel ander type, dus ze weten eigenlijk niet goed wat ze er mee aan moeten", denkt de voormalig-trainer. En dan zeggen ze: hij doet dit niet goed en doet dat niet goed. Het is een jongen van 21 jaar...

Artikel gaat verder onder video

De Mos denkt dat Nederland met Brobbey over een fantastische spits kan beschikken in de komende jaren: "Dat gaat onze beste spits worden in de komende tien jaar, dat kan ik je op een briefje geven", zegt De Mos. "Dat gaat ons ook verder brengen met het Nederlands elftal én hij gaat ook Ajax kwalificeren tegen AEK Athene, schrijf dat maar op", zegt de Hagenees stellig.

Wordt Brobbey dé spits van Oranje op het EK? Laden... 75.8% Ja, Brobbey staat in de basis op het EK! 24.2% Nee, ik denk niet dat Brobbey op het EK in de basis start. 900 stemmen