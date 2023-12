Speelschema Oranje op EK bekend: Koeman keert direct terug op historische grond

Bij de loting voor het EK van 2024 is het Nederlands elftal gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk én een winnaar van de playoffs. Bovendien is het speelschema ook bekend: bondscoach Ronald Koeman keert direct op de eerste speeldag terug op historische grond.

Oranje begint het toernooi op 16 juni met een wedstrijd tegen de playoff-winnaar. Dat kunnen vier ploegen nog worden: Polen, Estland, Wales of Finland. De wedstrijd vindt plaats in het Volksparkstadion in Hamburg, voor Koeman meer dan bekend terrein. Op 21 juni 1988 benutte de huidige bondscoach in datzelfde stadion een strafschop tegen West-Duitsland in de halve finale van het Europees Kampioenschap, waarmee hij tekende voor de 1-1. Marco van Basten zou vervolgens vlak voor tijd het lot van het gastland bezegelen; Oranje won daarna de finale van de Sovjetunie en legde daarmee beslag op de vooralsnog enige hoofdprijs in de geschiedenis.

Daarna reist het Nederlands elftal door naar Leipzig, waar op 21 juni groepshoofd Frankrijk wacht in de tweede groepswedstrijd. De twee landen zijn bepaald geen onbekenden voor elkaar. Zo zat Oranje ook in de kwalificatiereeks voor het aanstaande EK in de groep bij de winnaar van de edities van 1984 en 2000. In Parijs ging Nederland met 4-0 ten onder, de terugwedstrijd in Amsterdam leverde een 1-2 nederlaag op. Leipzig is uiteraard bekend terrein voor Xavi Simons, die speelt voor de plaatselijke Rasenballsport (RB Leipzig) en hoopt op de eindronde een sleutelrol in Oranje te gaan vervullen.

De derde en laatste groepswedstrijd vindt op 24 juni plaats in Berlijn, daarin neemt Nederland het op tegen Oostenrijk. Oranje moet in de poule bij de eerste twee eindigen om zeker te zijn van de volgende ronde. Lukt dat niet, dan is er nog een escape mogelijk, want ook de beste vier nummers drie gaan door naar de achtste finales.