Oranje op EK in Duitsland opnieuw tegen Frankrijk, treft ook Oostenrijk én winnaar playoffs

Het Nederlands elftal neemt het op het EK van komende zomer op tegen Frankrijk en Oostenrijk. Bij de loting in het Duitse Hamburg is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman ingedeeld in groep D. De vierde en laatste deelnemer aan de groep wordt bekend na de play-offs; Nederland weet nu al dat dat Polen, Estland, Wales óf Finland wordt.

Frankrijk en Nederland troffen elkaar ook al in de kwalificatiereeks voor het eindtoernooi, dat komende zomer in Duitsland zal worden gespeeld. In Parijs ging Oranje in maart van dit jaar kansloos onderuit en werd het maar liefst 4-0 voor de verliezend finalist van het afgelopen WK in Qatar. In oktober kwam Nederland in Amsterdam beter voor de dag, maar ook gingen de Fransen er met de punten vandoor: 1-2.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Speelschema Oranje op EK bekend: Koeman keert direct terug op historische grond

Hieronder de volledige groepsindeling:

© NOS