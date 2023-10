Ronald Koeman krijgt ideale vervanger van Frenkie de Jong in Oranje aangewezen

Bondscoach Ronald Koeman mist in de komende interlandbreak in elk geval en , terwijl speelminuten voor ook onmogelijk lijken. De coach van het Nederlands elftal moet behoorlijk improviseren en er zijn dan ook volop kopzorgen voor de keuzeheer, die vanuit de Nederlandse media enkele adviezen krijgt.

“Andere aanvallers bij Oranje zijn toch vooral afhankelijk van ballen die komen. Dat geldt onder anderen voor Wout Weghorst, die tegen de Grieken en Ieren twee keer prima scoorde uit een voorzet. Weghorst is momenteel eveneens geblesseerd”, schrijft het Algemeen Dagblad over de situatie rond Oranje, waar Gakpo en Memphis dus ontbreken.

Artikel gaat verder onder video

“Donyell Malen laat zich ook bij voorkeur lanceren. Hij miste in Dublin twee grote kansen”, herinnert het AD. “Noa Lang en Xavi Simons, die komen het meest bij Gakpo in de buurt qua veelzijdigheid. Maar de één speelt nog in Nederland en is in Oranje geen basisspeler. De ander is net gestart in de Bundesliga en zegt zelf dat hij zijn plek in Oranje ‘nog moet verdienen’.”

De Telegraaf denkt dat Koeman een extra spits op gaat roepen door alle blessures voorin. “De naam van Brian Brobbey van Ajax valt dan logischerwijze. Komt de nood echt aan de man, dan zal Koeman toch Luuk de Jong moeten vragen om uit zijn Oranje-pensioen te komen om het land te helpen”, schrijft de ochtendkrant over de posities voorin. Door die laatste optie lijkt een streep te kunnen na de recente woorden van de PSV-er.

Vervanger Frenkie de Jong & keeper Oranje

Joey Veerman is volgens het medium de ideale vervanger van spelmaker Frenkie de Jong, terwijl er ook zorgen zijn over Matthijs de Ligt, die vooral op bank zit bij Bayern München en ook nog eens een knieblessure opliep. En voor de positie onder de lat, waar geen enkele keeper in vorm lijkt momenteel, behalve Nick Olij van Sparta Rotterdam. “Maar hem voor de leeuwen te gooien als de druk er vol op staat tegen vice-wereldkampioen Frankrijk…”