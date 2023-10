'Koeman heeft me niet gebeld, Oranje is afgesloten'

zal in ieder geval niet de spitspositie bekleden in de komende interlandperiode. De spits van PSV blijft bij zijn besluit om zijn interlandcarrière te beëindigen: daar komt geen verandering in, nu meerdere spitsen geblesseerd afhaken.

Cody Gakpo, Memphis Depay en Wout Weghorst worstelen momenteel met blessures, waardoor de spoeling voorin dun is. De Jong, die maandag aanschoof voor de persconferentie van PSV voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla, zei desgevraagd dat bondscoach Ronald Koeman hem nog niet heeft gebeld. “Nee. Wat ik al zei: dat is afgesloten. Daar hoeven we niet veel meer over te zeggen”, aldus de 39-voudig international.

Artikel gaat verder onder video

Het grootste gedeelte van de persconferentie ging uiteraard over de wedstrijd van dinsdag. Een bijzondere ontmoeting voor De Jong, die oog in oog staat met zijn oude club. Hij won als speler van Sevilla al eens de Europa League in 2020. Dat Sevilla momenteel slechts veertiende staat in Spanje, hoeft volgens De Jong niet per se iets te zeggen over de wedstrijd van dinsdag.

“Bij Europese wedstrijden komt er altijd iets extra's los bij hen”, weet de aanvaller. “Hoe dat komt, is moeilijk te beschrijven. Ik heb zelf ook meegemaakt hoe Europese wedstrijden leven binnen de club. Maar in de competitie gaat het minder, dan zien wij ook. Ik zie dus zeker kansen voor ons. We moeten wel op en top gefocust zijn. Ze hebben de ervaring om kleine foutjes direct af te straffen.”