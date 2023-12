Sponsor rekent op Ajax-transfer: 'Ik ben bang dat Ajax komt, hij is een Oranje-speler'

Sparta Rotterdam moet vrezen voor een winters vertrek van naar Ajax, zo is de overtuiging van clubsponsor Dragan Culic. Hoewel Sparta zich zelf geen zorgen lijkt te maken, is daar volgens Culic wel degelijk aanleiding toe.

Culic is de eigenaar van ARBO Rotterdam, een sponsor van Sparta. Hij zit dan ook dicht op het vuur en vermoedt dat Ajax in de winter zal aankloppen voor Olij. “Ik ben bang van wel. Ajax komt. Daar heb ik over gesproken met Manfred (Laros, directeur van Sparta, red.). Hij zei: 'Nee joh.' Maar ik zie hem wel weggaan. Dat zie ik als grootste probleem voor Sparta in de rest van het seizoen”, zegt Culic bij RTV Rijnmond.

Artikel gaat verder onder video

Olij werd afgelopen zomer al in verband gebracht met Ajax. Een transfer naar Amsterdam, in het kielzog van zijn trainer Maurice Steijn, leek voor de hand te liggen. De jongere Diant Ramaj kreeg echter de voorkeur en is momenteel de eerste keeper van Ajax. In de ogen van Culic incasseert Ramaj echter te veel doelpunten voor een Ajax-keeper.

“Ajax heeft Rulli, een goede keeper die nu geblesseerd is. Nu spelen ze met die nieuwe jongen (Diant Ramaj, red.), een jonge jongen die vaak drie of vier tegengoals slikt. Dat is voor Ajax te veel”, aldus de sponsor. “Ik denk dat ze met een nieuwe coach de portemonnee gaan openen. Dat ze denken: kom maar op, Olij is een Oranje-speler. Als wij hem kwijtraken, komen we in de problemen. Ik hoop dat ik het niet goed zie, maar ik vrees het wel.”