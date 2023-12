Naam Kenny Tete wordt genoemd in Spanje: welke club slaat toe?

De jaarwisseling nadert met rasse schreden en dat betekent niet alleen dat de transfermarkt bijna z’n deuren opent, maar ook dat spelers met een aflopend contract over enkele dagen officieel in gesprek mogen met potentiële nieuwe werkgevers. Het Spaanse Sport telt al af naar 1 januari en heeft op een lijst met 25 voetballers met een aflopende verbintenis ook opgenomen. De oud-speler van Ajax staat momenteel onder contract bij Fulham, maar kan komende zomer transfervrij van club wisselen.

Tete beleefde onder Frank de Boer een stormachtige ontwikkeling bij Ajax, maar raakte na diens vertrek en de aanstelling van Peter Bosz zijn basisplaats kwijt. De rechtsback vertrok na het seizoen 2016/17, waarin Ajax onder Bosz de finale van de Europa League haalde, voor vier miljoen euro naar Olympique Lyonnais. Na drie jaar in Frankrijk te hebben gevoetbald tekende Tete bij Fulham. Voor die club kwam de Nederlander vooralsnog negentig keer in actie. Dit seizoen verscheen hij tot op heden tien keer binnen de lijnen.

Tete had in de eerste vijf competitieduels een basisplaats, maar moest door liesklachten vervolgens zes wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De 28-jarige vleugelverdediger slaagde er nog niet in zich terug in de basis te knokken, al had hij dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Fulham (3-0 verlies) wel een basisplaats. Of Tete na dit seizoen nog speler is van Fulham, zal de komende maanden moeten blijken. Het Nederlands elftal lijkt in ieder geval uit het zicht. Tete kwam op 24 maart 2021 voor het laatst in actie voor Oranje. Hij behoorde eerder dit jaar nog wel tot de voorselectie, maar kreeg uiteindelijk geen oproep van Ronald Koeman. “Dat voelt, grof gezegd, alsof er een beetje met je balletjes wordt gespeeld”, zei de verdediger daarover in gesprek met Ziggo Sport.

Wat gaat Mbappé doen?

Naast Tete staan er nog 24 andere namen op de lijst van Sport, waaronder een aantal spelers die bij Europese topclubs actief zijn. Kylian Mbappé, bijvoorbeeld. De Fransman is in het bezit van een aflopend contract en het is de grote vraag wat hij van plan is. Real Madrid heeft in de afgelopen jaren meermaals een poging gedaan om hem naar Spanje te halen, maar hij bleef Paris Saint-Germain telkens trouw. Ook onder anderen Adrien Rabiot (Juventus), Anthony Martial (Manchester United), Jorginho (Arsenal) en Koke (Atlético Madrid) mogen over een paar dagen met andere clubs om de tafel.