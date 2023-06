Kenny Tete gaat in op bijzondere uitspraak aan adres van bondscoach Ronald Koeman

Kenny Tete heeft van zich laten horen nadat hij onlangs een opmerkelijke uitspraak deed richting Ronald Koeman. De bondscoach besloot hem niet op te roepen voor het Nederlands elftal en daar baalde de rechtsback van Fulham van. Nu geeft hij toe dat zijn uitspraak niet handig was.

Tete zat de vorige keer wel bij de voorselectie van Oranje, maar haalde de definitieve groep van Koeman niet. "Dat voelt, grof gezegd, alsof er een beetje met je balletjes wordt gespeeld. Dan kun je me net zo goed niet in de voorselectie zetten. Ik was zeker teleurgesteld. Ik heb er twee jaar niet bijgezeten, en dan hoop je toch stiekem dat dat deze keer wel zo is", vertelde Tete destijds na een verloren wedstrijd tegen Manchester United tegenover Ziggo Sport.

Onlangs ging Voetbal International in Londen op bezoek bij Tete, die veertien interlands achter zijn naam heeft staan. "Ik ben een winnaar en wil graag bij het Nederlands elftal zitten. Ik denk dat ik een goed seizoen heb gedraaid en was wel teleurgesteld. Het was geen aanval, ik ben een grote jongen en heb veel respect. Misschien was het niet op het juiste moment. We hadden net verloren en dan zeg je van die dingen", aldus Tete over zijn bijzondere uitspraak.

Koeman ging op de persconferentie nog in op de teksten van Tete. Hij hing daar echter geen consequenties aan. "Ik heb altijd een fijne band met de bondscoach gehad. Ik wil niet arrogant zijn, maar vind het niet gewoon jammer. Ik heb de bondscoach niet meer gesproken, misschien komt dat nog. Maar ik zit daar niet op te wachten. Ik kan wel nadenken waar ik op die lijst sta of hoe dicht ik er tegenaan zit. Maar wat heb ik daar aan?"