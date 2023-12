'Vitesse-supporters kunnen deze krant vandaag maar beter niet openslaan'

De fans van Vitesse doen er verstandig aan om deze dinsdag het Algemeen Dagblad niet open te slaan. De krant publiceert na de laatste Eredivisie-speelronde een lijstje met de best én de slechtst beoordeelde spelers in de competitie, en dat levert een voor de Arnhemmers bijzonder pijnlijke aanblik op.

Freelance journalist Merijn Slagter schrijft op X: "Ik denk niet dat voetbalminnend Arnhem die krant vandaag maar moet openslaan", met daaronder een foto van het betreffende overzicht. Aan de positieve kant is te zien dat PSV'er Jerdy Schouten met een gemiddelde beoordeling van 7,21 als beste speler van de Eredivisie de winterstop ingaat, gevolgd door Dávid Hancko (Feyenoord, 6,81) en Jordy Clasie (AZ, 6,80).

Artikel gaat verder onder video

Aan de andere kant van het klassement is Vitesse echter bijzonder dominant. Alle tien (!) de onderste plaatsen worden bezet door een speler van de Arnhemmers. Van dat tiental doet Nicolas Isimat-Mirin het met een gemiddeld cijfer van 5,32 nog het 'best', maar de cijfers lopen steeds verder omlaag. Melle Meulensteen spant de kroon: de verdediger is vooralsnog goed voor een magere 4,75, waarmee hij het nog 0,11 punt slechter doet dan zijn teamgenoot Carles Arcus (4,86).

De cijfers van de krant onderstrepen de dramatische eerste seizoenshelft van Vitesse. De Arnhemmers gaan als hekkensluiter van de Eredivisie de winterstop in en namen tussentijds afscheid van trainer Phillip Cocu. Onder zijn opvolger Edward Sturing is vooralsnog nauwelijks een stijgende lijn waar te nemen, al werd op 10 december tegen Heracles Almelo (2-0) na vier opeenvolgende nederlagen eindelijk weer eens gewonnen. Afgelopen weekend, in de laatste speelronde voor de winterbreak, wist het elftal die prestatie echter geen goed vervolg te geven op bezoek bij Almere City, dat Vitesse met liefst 5-0 op de broek gaf.

Bovendien is het bijzonder onrustig rond de club. Maandagavond meldden 'zo'n honderd' boze supporters zich nog in Zeist om bij de KNVB hun onvrede uit te spreken over de licentiecommissie. Die doet er nu al meer dan een jaar over om al dan niet groen licht te geven voor de overname van de club door de Amerikaan Coley Parry. Bovendien kondigde technisch directeur Benjamin Schmedes aan zijn aflopende contract niet te gaan verlengen. Donderdag wacht Vitesse nog een laatste klus voordat de winterstop echt kan beginnen. In de tweede ronde van de KNVB Beker gaat de ploeg van Sturing het in het eigen GelreDome opnemen tegen sc Heerenveen. De wedstrijd begint om 20.00 uur.