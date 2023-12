Turbulente tijden voor Vitesse: Schmedes vertrekt, Clarence Seedorf moet boze fans kalmeren

Vitesse moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De Duitser Benjamin Schmedes heeft de raad van commissarissen van de Arnhemmers laten weten zijn komende zomer aflopende contract niet te gaan verlengen, zo melden diverse media. Ondertussen togen 'zeker honderd' boze fans van de club maandagavond naar Zeist om bij de KNVB hun onvrede te uiten over de voortslepende overname. Onder meer Clarence Seedorf, commissaris bij de voetbalbond, stond hen te woord.

Schmedes is sinds de winter van 2022 in functie bij Vitesse en als td verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainer en de samenstelling van de selectie. Wanneer hij vertrekt is niet duidelijk, maar volgens Voetbal International zou de 38-jarige bestuurder bereid zijn om het seizoen af te maken. Ook een eerder afscheid zou bespreekbaar zijn, maar dat zou betekenen dat de geplaagde club - die troosteloos onderaan staat in de Eredivisie - zonder technisch directeur de winterse transfermarkt op zou moeten.

Niet dat Vitesse zo'n goedgevulde oorlogskas heeft, want door de aanhoudende onduidelijkheid over de overname door de Amerikaan Coley Parry en zijn Common Group staat het water de club behoorlijk aan de lippen. De licentiecommissie van de KNVB neemt nu al meer dan een jaar de tijd om al dan niet goedkeuring te verlenen aan het overnemen van de aandelen door Parry van de Rus Valeri Oyf, die na de inval van zijn vaderland in buurland Oekraïne besloot zijn belang in de club van de hand te doen.

Het voortslepende proces wekt al langere tijd irritatie bij de fans van Vitesse, die vinden dat de KNVB de club aan het lijntje houdt. 'Zo'n honderd' fans, vergezeld door directeur Peter Rovers, togen daarom maandagavond richting de kantoren van de voetbalbond in Zeist om tijdens de bondsvergadering hun onvrede daarover te laten blijken, zo schrijft onder meer het Algemeen Dagblad. "Vitesse is onze club. Ons leven. Maar iedereen laat ons bungelen en over een paar maanden zijn we wellicht failliet. We willen antwoorden", wordt een supporter van de club door de krant geciteerd. De aanwezigen werden onder meer te woord gestaan door bondsvoorzitter Just Spee en Seedorf. "Je hebt recht op antwoord. Maar verpest het niet voor Vitesse. Er zijn dingen gebeurd met de club, maar zorg dat je een goede dialoog hebt. Daarmee help je de club", hield de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan hen voor.