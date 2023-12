Ten Hag speelt punt bij Liverpool, ondanks bizarre rode kaart Dalot

Erik ten Hag heeft Liverpool het eerste puntverlies in eigen huis bezorgd op Anfield. De geplaagde manager van Manchester United hield met enig fortuin stand tegen de veel sterkere thuisploeg, maar met hangen en wurgen hield het de opponent wel negentig minuten van scoren af (0-0). In blessuretijd kreeg binnen tien seconden twee keer geel en dus rood.

Het geplaagde Manchester United begon aan de wedstrijd zonder sterspeler Marcus Rashford. De Engels international zal wel op de bank, maar was nog niet fit genoeg om te starten. Bij Liverpool verschenen twee Nederlanders aan de aftrap. Manager Jürgen Klopp nam aanvoerder Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch op in de basiself. Cody Gakpo begon op de bank.

In een bomvol en sfeervol Anfield begon de Northwest Derby in een razend tempo, waarbij Liverpool United probeerde vanaf het begin onder druk te zetten. Dat lukte heel goed, want het geplaagde United kwam er in de beginfase niet aan te pas. Liverpool creëerde uiteindelijk niet veel kansen, maar was wel constant dreigend en kreeg de ene corner na de andere. Die leverden echter allemaal niets op, al was Van Dijk dicht bij een doelpunt toen Onana zijn kopbal met een mooie reflex over tikte. Manchester United stelde daar helemaal niks tegenover en omdat Darwin Nuñez een goede kopkans niet wist te verzilveren gingen beide teams rusten met 0-0.

In de tweede helft was exact hetzelfde beeld te zien als in de eerste helft. Liverpool ging vol passie op zoek naar de treffer en United hield vooral tegen. Naarmate de tijd vorderde kwam United echter wat vaker voor het doel, voornamelijk uit de counter. Dat leverde in de 72e minuut de grootse kans van de wedstrijd tot dan toe op, maar Højlund schoot de bal op de borst van Alison Becker. Daarna bleef Liverpool aandringen, maar kwam het maar niet tot echt grote kansen. Mogelijkheden waren er wel, maar Gakpo, Trent Alexander-Arnold en Joe Gomez wisten het net niet te vinden.

Daardoor bleef het tot het laatste moment spannend en hadden beide ploegen mogelijkheden om de zege naar zich toe te trekken. Gakpo had de 1-0 op zijn hoofd, maar zijn kopbal ging over. Diogo Dalot kreeg nog rood in de slotfase omdat hij binnen vijf seconden twee keer geel kreeg na aanmerkingen op de leiding, maar dat had geen invloed meer op de wedstrijd omdat het vlak daarna tijd was. Zo eindigde de Northwest Derby in 0-0, waarbij Liverpool de meeste aanspraak maakte op een overwinning.

34 - Liverpool had 34 shots against Man Utd, their most on record (from 2003-04) in a Premier League game without scoring, and the most by any side without a goal in the competition since Man Utd's 38 v Burnley in October 2016. Wasteful. pic.twitter.com/v5wHYKfK03 — OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2023 🔥 - Manchester United end Liverpool's 11-match winning streak at Anfield in all competitions



❌@ManUtd

✅Fulham

✅LASK

✅Brentford

✅Forest

✅Toulouse

✅Everton

✅Union

✅Leicester

✅West Ham

✅Aston Villa

✅Bournemouth#EPL #LIVMUn — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 17, 2023