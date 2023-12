Twee problemen vastgesteld bij Feyenoord: ‘De conclusie is hard en duidelijk’

Het had de week van Feyenoord moeten worden, maar het werd een droomweek voor PSV. De Eindhovenaren boekten afgelopen woensdag een indrukwekkende overwinning op Champions League en verzekerden zich daarmee van overwintering in het miljardenbal, terwijl Feyenoord een dag eerder verloor van Atlético Madrid en is uitgespeeld in dat toernooi. Voor de Rotterdammers kwam daar zondag de nederlaag tegen PSV bovenop. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka is de conclusie ‘hard en duidelijk’ voor de regerend landskampioen, namelijk dat het momenteel niet ‘goed genoeg’ is om mee te doen om de prijzen.

Het ging Arne Slot sinds zijn aanstelling bij Feyenoord lang enorm voor de wind. Hij loodste de Rotterdammers in zijn eerste seizoen naar de eerste Europese finaleplaats sinds 2002 en leidde hen een paar maanden geleden naar de eerste landstitel sinds 2017. Feyenoord was bij aanvang van dit seizoen misschien wel de gedoodverfde favoriet voor het kampioenschap, maar kwam er in de eerste officiële wedstrijd al achter dat het met PSV een geduchte concurrent had. De Eindhovenaren legden in De Kuip beslag op de Johan Cruijff Schaal. Een paar maanden later delen ze een nieuwe en nog veel hardere tik uit aan de regerend landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord hoopte zich in de topper tegen PSV te kunnen herstellen van de verliespartij tegen Atlético Madrid, maar dat zat er niet in. “Slot vertelde dinsdag na de nederlaag tegen Atlético Madrid dat hij het gevoel had dat Feyenoord ‘voor het eerst in tweeënhalf jaar tijd tegen een plafond aanliep’. Daarmee bedoelde de trainer niet dat hij het maximale eruit heeft gehaald bij zijn ploeg, dat de Rotterdamse citroen is uitgeknepen, zo verduidelijkte hij zondagmiddag na een nieuwe nederlaag in De Kuip”, schrijft Gouka in het Algemeen Dagblad. “Toch moet dat gevoel Slot wel degelijk hebben bekropen tijdens de verloren kraker tegen PSV, die de Rotterdamse prolongatie van de landstitel nu al zo goed als onmogelijk maakt.”

De ploeg van Slot boekte dit seizoen weliswaar zeges tegen Celtic, Lazio (thuis) en AZ, maar maakte in de échte topwedstrijden tegen Atlético Madrid (zowel uit als thuis) en PSV té veel fouten om te kunnen winnen. “Meer fouten ook dan vorig seizoen. Zowel in Madrid als Rome leek een aansprekend resultaat in de Champions League voor het grijpen, maar ging de Nederlands kampioen toch onderuit tegen Atlético Madrid (3-2) en Lazio (1-0). De Johan Cruijff Schaal moest afgelopen zomer aan PSV worden gelaten”, somt Gouka op. Volgens Slot is het een feit dat het in topwedstrijden ‘allemaal dicht bij elkaar ligt’. “Maar als je dan strooit met fouten, zijn nederlagen onvermijdelijk”, doelt Gouka op de eigen doelpunten tegen Atlético en het balverlies van Lutsharel Geertruida in de aanloop naar de 0-1 van PSV.

Feyenoord heeft een probleem op de flanken

“Tel daar de gemiste kansen van de laatste weken bij op en de conclusie is hard en duidelijk: op dit moment is Feyenoord niet goed genoeg om mee te doen om de prijzen”, stelt Gouka. Volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf is dat niet het enige probleem dat Feyenoord de kop kost in de topwedstrijden. “Legt Feyenoord het in de kampioensrace af tegen PSV omdat het een probleem heeft op de vleugels en daar niet het verschil kan maken met spelers die sterk zijn in één tegen één-situaties? Slot beschikt over een half dozijn voetballers voor de vleugels, maar geen van allen geven ze in deze fase kleur aan de regerend kampioen”, schrijft Van der Kraan.

Sloot haalde tegen PSV Igor Paixão uit zijn basiself en gaf de kans aan Luka Ivanusec. De trainer vertelde voor de aftrap bij ESPN dat Paixão al weken ‘niet het verschil maakt’, maar ook Ivanusec kon tegen PSV geen potten breken. “Het is een beetje de nachtmerrie geworden voor een coach die super-aanvallend is ingesteld, de tegenstander op de eigen helft wil vastzetten en het veld zo breed mogelijk wil houden waarbij zijn vleugelspitsen in één tegen één-situaties het verschil moeten maken”, stelt Van der Kraan. “Slot experimenteert en wisselt er op los. Maar wat hij zoekt, vindt hij tegen ploegen als FC Twente, PSV, Lazio of Atlético dit seizoen niet. De coach van de Rotterdammers draait er na de vierde nederlaag in de laatste zeven duels niet omheen. Er zit geen zand in de motor, maar wel op de zijvleugels van de sportieve bolide die tweeënhalf jaar lang menig rondenrecord vestigde.”