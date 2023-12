Uitzwaaiwedstrijd Oranje lekt uit: deze tegenstander treft Nederland als laatst voor het EK

Het Nederlands elftal speelt de uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het EK 2024 in eigen huis tegen Schotland, zo melden verschillende media uit het land. Nederland zou het in maart al opnemen tegen Duitsland, maar onduidelijk welk land de laatste tegenstander zou zijn voor het EK.

Volgens onder meer The Scotsman treft Oranje in de Johan Cruijff ArenA Schotland. De tegenstander stond in eerste instantie nog niet vast, aangezien men bij de KNVB de EK-loting wilde afwachten, zodat Oranje niet tegen een tegenstander ging oefenen waartegen de ploeg van Ronald Koeman het ook in de poule moet opnemen. Dat is nu niet het geval, want Schotland is ingedeeld bij Duitsland, Hongarije en Zwitserland.

De Schotten mogen zich in het oefenduel tegen Oranje opmaken voor een kraker tegen Duitsland, want het openingsduel op dit EK is een duel tussen deze twee landen. De ploeg van Steve Clarke eindigde net als het Nederlands elftal als tweede in de EK-kwalificatie, achter Spanje. De laatste periode hebben de Schotten het echter lastiger: de laatste vijf wedstrijden werden niet gewonnen.