Driessen ziet één voordeel voor AZ in 'allerspannende' strijd met Ajax

Valentijn Driessen denkt dat de uitschakeling in de UEFA Conference League zomaar voordelig kan uitpakken voor AZ. De Alkmaarders waren er alles aan gelegen zich donderdagavond te verzekeren van overwintering in Europa, maar gingen in het cruciale duel met Legia Warschau met 2-0 onderuit. Ajax plaatste zich daarentegen voor de tussenronde van de Conference League. Driessen denkt dat AZ profijt kan hebben van het minder drukke programma na de winterstop.

De formatie van trainer Pascal Jansen reikte in het afgelopen seizoen nog tot de halve finale van de Conference League. De Alkmaarders namen in de heenwedstrijd tegen West Ham United zelfs nog de leiding, maar gingen uiteindelijk met 2-1 onderuit en slaagden er op eigen veld niet in om die achterstand recht te trekken. AZ zal ongetwijfeld de ambities hebben gehad om dit seizoen opnieuw ver te komen in Europa, maar is na zes groepsduels dus al uitgespeeld. De uitwedstrijd tegen Legia Warschau had drie punten moeten opleveren. Jansen en zijn manschappen kwamen echter geen moment in de buurt van een goed resultaat.

Volgens Driessen moeten zij echter niet al te getreurd zijn. “Er zit voor AZ overigens één positieve kant aan de uitschakeling”, schrijft de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column. “De jonge ploeg hoeft niet langer op drie fronten te strijden, terwijl Ajax dat wel moet. Dat kan gevolgen hebben voor de resultaten in de Eredivisie.” AZ bezet momenteel de derde plek en die geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Het elftal van Jansen heeft momenteel evenveel punten als FC Twente, maar Driessen verwacht dat het met een andere club gaat uitmaken wie er met de derde plaats vandoor gaat. “Al moet AZ in die strijd ondanks Amsterdams geploeter nog rekening houden met rivaal Ajax.”

De Amsterdammers vonden zich nog geen anderhalve maand geleden terug op de achttiende en dus laatste plaats in de Eredivisie. Onder John van ’t Schip hebben ze de lijn omhoog ingezet. Afgelopen zaterdag werd de vijfde plaats veroverd. De achterstand op AZ is nog ‘maar’ negen punten. “Na dit weekeinde kan het zomaar zes punten zijn. Na de Poolse deceptie ontvangt AZ zondag het foutloze PSV, terwijl Ajax PEC Zwolle op bezoek krijgt. Met achttien Eredivisie-duels na de winterstop kan het daarom nog weleens allerspannendst worden tussen AZ en Ajax, met FC Twente als gevaarlijke outsider”, besluit Driessen.