Van Hanegem gelooft Bosz niet: 'Vaak wordt alles maar klakkeloos opgeschreven'

PSV besloot een geweldige week zondagmiddag in stijl af. Na de overwinningen op FC Twente (0-3) en Sevilla (2-3) was de ploeg van trainer Peter Bosz ook te sterk voor Feyenoord (1-2). De Apeldoorner was na afloop van de kraker in De Kuip ontzettend lyrisch over zijn spelers en stelde dat dit de beste selectie is waarmee hij in zijn trainersloopbaan heeft gewerkt. Willem van Hanegem plaatst vraagtekens bij die uitspraak en wijst naar de spelersgroep die Bosz bij Ajax en Borussia Dortmund ter beschikking had.

Bosz leek in eerste instantie de logische vervanger van John Heitinga bij Ajax, maar de nummer drie van het afgelopen seizoen wilde zich niet wagen aan een hereniging met de trainer uit Apeldoorn. PSV zag het wél zitten in Bosz en bij zijn aanstelling in Eindhoven liet hij er geen misverstand over bestaan. De oud-coach van onder meer Heracles Almelo, Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund hoopte zich met PSV niet alleen te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Hij is er ook alles aan gelegen de Eindhovenaren voor het eerst sinds 2018 weer kampioen van Nederland te maken.

Artikel gaat verder onder video

PSV verzekerde zich ten koste van Sturm Graz en Rangers FC van een startbewijs voor de groepsfase van het miljardenbal, is al zeker van overwintering in dat toernooi en staat dankzij de overwinning in De Kuip tien punten los van Feyenoord. Niet gek dus dat Bosz zondag na de wedstrijd in Rotterdam-Zuid een enorm compliment uitdeelde aan zijn spelersgroep. Maar Van Hanegem vraagt zich af of Bosz wel de waarheid spreekt. “Toen Bosz in 2017 trainer werd van Borussia Dortmund stonden daar Aubameyang, Reus, Pulisic, Dembélé, Sancho, Kagawa, Götze, Weigl, Guerreiro en Akanji onder contract”, schrijft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. “De club en de trainer liet de Spanjaard Merino en de Zweed Isak die zomer nog gaan, die twee kregen met al die spelers die er al waren toch geen kans op speeltijd.”

“Een jaar eerder liepen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Kasper Dolberg, Donny van de Beek, Davy Klaassen, Joël Veltman en Davinson Sánchez rond bij Ajax. Bosz was trainer”, vervolgt Van Hanegem. “Toen hij in De Kuip voor de zoveelste keer vertelde dat dit PSV veel betere spelers heeft dan die gasten waar hij ooit elders mee werkte, was er weer niemand die eens zei: maar Peter, en die spelers dan? Begrijp me niet verkeerd, Bosz mag zelf weten wie hij beter vindt natuurlijk: Akanji of Boscagli, Reus of Til. En dat hij zijn huidige selectie natuurlijk nog meer zelfvertrouwen wil geven, mag ook. Maar vaak wordt alles maar klakkeloos opgeschreven.”

Van Hanegem begrijpt keuze van Bosz voor verdediger Schouten

Waar Van Hanegem daarentegen geen twijfels over heeft, is de verrassende zet van Bosz om in De Kuip niet voor André Ramalho maar Jerdy Schouten te kiezen als centrale verdediger. Schouten maakt dit seizoen veel indruk op het middenveld, maar vond zich tegen Feyenoord terug op een voor hem ongebruikelijke positie. “Wat wel klopte aan de woorden van Bosz is dat Schouten opstellen als verdediger in plaats van Ramalho helemaal geen risico is”, stelt Van Hanegem. “Schouten is namelijk een prima speler die weet wat hij moet doen. Feyenoord had het misschien wel wat opportunistischer kunnen proberen tegen het centrum Boscagli en Schouten. Prima spelers, maar geen echte verdedigers. Pas toen Feyenoord alle remmen los gooide, werd het nog spannend. Maar het was te laat.”