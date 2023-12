Van Hooijdonk vermoedt niet eerder genoemde reden achter aanvoerderschap Hato

Pierre van Hooijdonk vermoedt dat donderdagavond om een niet eerder genoemde de aanvoerdersband droeg bij Ajax. De zeventienjarige verdediger was bij afwezigheid van Steven Bergwijn en Steven Berghuis de captain van de Amsterdamse club in het Europa League-duel met AEK Athene (3-1).

Hato werd in de laatste groepswedstrijd van de Europa League de jongste aanvoerder van Ajax ooit. "Het zegt wel iets over zijn mentaliteit, wat hij koppelt aan snelheid, atletisch vermogen en heel snel kunnen denken", stelt Kenneth Perez in de studio van ESPN. "De kwaliteiten van deze jongen staan buiten kijf, maar ik vind het best wel verrassend dat ze hem aanvoerder hebben gemaakt", reageert Van Hooijdonk.

"Als je het hebt over branding, dan vind ik het een geweldige zet", gaat Van Hooijdonk verder. "Wat ik daarmee bedoel? Iedereen ziet dat dit een heel goede speler gaat worden als hij zo door blijft gaan. Op het moment dat je op zeventienjarige leeftijd aanvoerder van Ajax bent, dan weet je dat daarover wordt geluld. En niet alleen in Nederland."

Perez gelooft niet dat John van 't Schip Hato aanvoerder heeft gemaakt om zijn marktwaarde te verhogen. "Nou, nee, maar de leiderschapskwaliteiten die wij bij een aanvoerder verwachten, heeft hij op dit moment nog niet. Dat is ook heel normaal", komt Van Hooijdonk enigszins terug op zijn eigen woorden. "Het is geen echte prater en dat hoeft ook niet. Hij zegt 'kop of munt' en voor de rest heeft hij negentig minuten lang gewoon zijn ding gedaan."