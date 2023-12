Van 't Schip geeft vergeten voetballer kans bij Ajax: 'Dicht tegen het eerste aan'

Ajax-verdediger (20) zat woensdagavond bij de wedstrijdselectie van John van ’t Schip. De Turkse voetballer kampte al heel vaak met zwaar blessureleed in Amsterdam, maar is inmiddels op de weg terug. Volgens trainer John van ’t Schip komt het debuut van de vergeten voetballer in beeld.

Hoewel Ajax in 2022 bijna liefst tien miljoen euro op tafel legde voor Kaplan, debuteerde hij nog niet in de hoofdmacht, omdat hij met twee zware knieblessure kampte. “Hij heeft inmiddels een aantal wedstrijden in Jong Ajax gespeeld en is sterk in de lucht”, gaf Van ’t Schip bij Voetbal International tekst en uitleg over de keuze om Kaplan in de selectie op te nemen voor het laatste stukje van het treffen met RKC Waalwijk.

Artikel gaat verder onder video

“Daarnaast was het ook een signaal dat hij dicht tegen de selectie van het eerste aanzit”, vervolgde de coach. Kaplan kwam tot vijf wedstrijden in de Eerste Divisie namens het beloftenteam van Ajax. De verdediger heeft een contract tot en met 2027 getekend in de Johan Cruijff Arena, waardoor hij nog wel toekomst zou kunnen hebben bij Ajax.

Lees ook: Ajax-selectie krijgt nieuwe impuls: 'Ik hoop dat hij de kans krijgt'

De twintigjarige mandekker raakte vlak na zijn transfer naar Ajax geblesseerd bij de Turkse nationale ploeg en moest daardoor de volledige eerste helft van het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan. Kaplan meldde zich in de aanloop naar de tweede seizoenshelft weer op het trainingsveld en maakte zelfs minuten in de oefenwedstrijden tegen Blackburn Rovers en FC Volendam. In beide wedstrijden deed hij een helft mee, maar raakte vervolgens opnieuw geblesseerd. Ajax kan Kaplan, die in Turkije te boek staat als groot talent, mogelijk goed gebruiken.