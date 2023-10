Ajax-selectie krijgt nieuwe impuls: 'Ik hoop dat hij de kans krijgt'

is blij dat hij na een lange afwezigheid zijn eerste officiële minuten in het shirt van Ajax heeft gemaakt. De twintigjarige centrale verdediger kwam maandagavond als invaller binnen de lijnen bij Jong Ajax tegen ADO Den Haag (0-0). Vanwege een slepende knieblessure was Kaplan sinds zijn komst in de zomer van 2022 nog niet in actie gekomen voor Ajax.

Kaplan kwam tegen ADO Den Haag in de 71ste minuut in het veld voor Tristan Gooijer en maakte zo zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik heb hier hard voor gewerkt en fijn dat ik na tien maanden blessureleed ritme kan opdoen bij Jong Ajax. Hopelijk kan ik hierna de volgende stap zetten", zegt de Turkse verdediger op de website van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Het voetballen heeft Kaplan, die ruim een jaar geleden voor een kleine tien miljoen overkwam van Trabzonspor, gemist. "Het was voor mij een hele zware periode, omdat het lang heeft geduurd, zo'n tien maanden. Ik heb echt toegeleefd naar mijn terugkeer op het voetbalveld. Mentaal gezien was het een moeilijke periode, maar ik denk dat ik het overwonnen heb."

Nu hij zijn eerste officiële minuten in het Ajax-shirt heeft gemaakt, durft Kaplan vooruit te kijken. "Ik wil verdere stappen zetten en hopelijk maak ik zo'n blessure niet nog een keer mee. Ik voel dat ik er klaar voor ben. Nu waren het twintig minuten en hopelijk worden dat er de komende wedstrijden meer. Daarna wil ik aansluiten bij het eerste en hopelijk daar mijn eerste minuten maken."

Dave Vos, de trainer van Jong Ajax die tijdelijk is doorgeschoven naar het eerste elftal, is blij voor Kaplan. "Het is een buitenlandse jongen die hier alleen zit en dan is het heel mooi om hem dit moment te geven. We hebben hem in de kleedkamer ook even naar voren gehaald. Dat is mooi en ook een inspiratie voor de spelers die nu lang geblesseerd zijn. Ik hoop dat hij in een fase komt dat hij fit is en blijft. En ook hoop ik dat Ahmetcan, met de potentie die wij in hem zien, de kans gaat krijgen om het te laten zien."