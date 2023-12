Van 't Schip laat 19-jarige aanvaller in het heetst van de strijd debuteren bij Ajax

Door de hectische slotfase bij Olympique Marseille - Ajax zou je haast vergeten dat John van ’t Schip in de blessuretijd nog een debutant binnen de lijnen bracht. In de hoop er toch nog een punt uit te kunnen slepen haalde de interim-hoofdtrainer van de Amsterdammers Benjamin Tahirovic naar de kant voor . Het was voor de 19-jarige linksbuiten zijn eerste opwachting in de hoofdmacht van Ajax.

Beide confrontaties tussen Ajax en Olympique Marseille in de groepsfase van de Europa League zullen bij menig Ajacied nog lang op het netvlies blijven staan. De eerste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA eindigde al in een spectaculair 3-3 gelijkspel, maar donderdagavond deden beide ploegen in het Vélodrome er nog een paar schepjes bovenop. De Amsterdammers leken ondanks de rode kaart voor Steven Berghuis vroeg in de tweede helft met een punt van het veld te stappen, maar door een enorme fout van Diant Ramaj ging het in blessuretijd toch nog mis.

De huidige nummer acht van de Eredivisie stapte zodoende met een zuur gevoel van het veld, maar er zal één speler zijn die voorlopig nog wel herinnerd wil worden aan de kraker in het Vélodrome. Banel zat dit seizoen al een paar keer bij de selectie van de hoofdmacht, maar kwam in de thuiswedstrijd tegen Ludogorets in de voorronde van de Europa League en de competitieduels met AZ en PSV nog niet in actie. Donderdag tegen Olympique Marseille was er dus wel een invalbeurt voor hem weggelegd. Van ’t Schip greep vlak na de 4-3 van Pierre-Emerick Aubameyang in door naast Brian Brobbey ook Tahirovic naar de kant te halen. Laatstgenoemde werd dus vervangen door debutant Banel, die in de korte tijd die hij kreeg uiteraard niets kon uitrichten.

Banel, die in oktober zijn negentiende verjaardag vierde, arriveerde in 2012 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens in de zomer van 2022 aan te sluiten bij Jong Ajax. Banel kwam tot op heden vijftig keer uit voor de beloften. Hij scoorde zes keer: vorig seizoen driemaal en in deze jaargang deed hij ook al drie keer het net trillen. Banel ondertekende op 3 juni 2022 zijn eerste contract bij Ajax. Zijn overeenkomst loopt tot 30 juni 2025. “Ik leef voor het voetbal en ben nooit ergens mee in de knoei gekomen. Ik hang niet tot ’s avonds laat op straat. Die behoefte heb ik nooit gehad. Ik ben volledig bezig met wat ik bij Ajax wil bereiken”, zei Banel eerder dit jaar tegen Ajax Life.