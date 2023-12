Vermeulen héél kritisch op Eredivisie-coach: 'Had zichzelf moeten wisselen'

AZ-trainer Pascal Jansen ligt onder vuur bij veel supporters van de eigen club, die tegen PSV al witte zakdoekjes toonden. De oefenmeester kreeg daarop steun van collega Peter Bosz en ook Johan Derksen nam het op voor Jansen, maar Arno Vermeulen was behoorlijk kritisch op de trainer van de Alkmaarders.

“Hij had ook zichzelf kunnen wisselen”, zei Vermeulen in Studio Voetbal over de vroege wissels van AZ tegen PSV. Het is volgens hem begrijpelijk dat er kritiek is op de keuzes van de coach, die voor de pauze al drie wissels doorvoerde. “Hij had wel een paar dingen anders kunnen doen”, vond de journalist.

“In Polen tegen Legia Warschau, een matige tegenstander, kwam AZ tot slechts één schot op doel. Ernest Poku was echt heel erg slecht. Hij is wel een groot talent, maar hij heeft het helemaal niet momenteel. Hij had tegen Legia veel balverlies, bracht zichzelf en het team in de problemen. En toch stond hij tegen PSV weer in de basis”, vervolgde Vermeulen.

“Jansen koos in Polen voor Denso Kasius als rechtsbuiten, tegen een gelijkwaardige tegenstander, een wedstrijd die je móést winnen. En PSV is veel beter, dán zou je een defensieve aanpassing kunnen doen”, vond Vermeulen. “En hij koos voor Djordje Mihailovic als nummer tien, een speler die nog níets heeft laten zien bij AZ. Hij heeft heel veel risico genomen.”