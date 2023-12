Verweij pakt Feyenoord-coach Slot hard aan: 'Makkelijk om te roepen'

Feyenoord-trainer Arne Slot is niet ontevreden met de eerste seizoenshelft van zijn elftal. Hoewel de achterstand op PSV liefst tien punten is, pakten de Rotterdammers een punt meer dan in het vorige kampioensjaar na vijftien wedstrijden het geval was. Die conclusie vindt journalist Mike Verweij echter te makkelijk.

“Arne Slot zegt: we hebben een punt meer dan vorig jaar”, begon Verweij in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf. “Alleen ja: dit jaar spelen ze bij dit PSV in de competitie. Dan moet je niet zorgen dat je één punt meer hebt dan vorig jaar, maar in het onderlinge duel zorgen dat je vier punten meer hebt. Dan had de competitie er anders uitgezien.”

En dus zou Slot de hand dieper in eigen boezem moeten steken. “Ik vind het wel wat makkelijk om te roepen, van: we doen het nog steeds hartstikke goed. Je hebt natuurlijk tegen PSV een enorme kans gemist om de competitie weer spannend te maken”, was de stevige kritiek van Verweij aan het adres van de trainer van de Rotterdammers.

"Dat het bij Feyenoord op dit moment, wat Arne Slot er ook van zegt, dat het wel goed is. Dat zei hij overigens niet over deze wedstrijd, maar wel over die tegen Atlético Madrid en PSV. Dat die wedstrijden niet zo slecht waren als werd gezegd en geschreven. Maar ik vond het tegen FC Volendam wel echt slecht", aldus Verweij. "Ik ben blij voor Feyenoord dat de winterstop eraan komt."