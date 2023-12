Vink over basisklant Ajax: 'Hij is nog te veel met zichzelf bezig'

Marciano Vink ziet toekomst in bij Ajax, maar denkt wel dat er veel moet gebeuren in het trainingsproces van de jonge middenvelder. De controleur is op dit nog te veel met zichzelf bezig, stelt de analist bij ESPN. En juist als nummer zes moet je veel communiceren.

“Tahirovic is nog te veel met zichzelf bezig. Met de aannames. Met om zich heen te kijken. Geen fouten te willen maken. Maar op de zes positie moet je iemand hebben die veel praat”, stelt Vink. “Wil je sterker worden op het middenveld, moet je daar mensen hebben met karakter. Iemand die aanstuurt, de verdediging meeneemt, een aanvaller terugroept.”

Tahirovic kan dat nog wel leren, weet Vink over de twintigjarige middenvelder. “Maar hij moet over een bepaalde drempel heen. En moet leren hoe hij communiceert, zodat het team beter wordt.” Of Marten de Roon een ideale vervanger is van de Bosnische middenvelder is, weet Vink niet.

“Er wordt zoveel geroepen, maar je moet op zoek naar een betaalbare speler, die dit team naar een hoger niveau kan brengen. De Roon? Die praat wel zeker. Is international. Hij heeft alle voorwaarden om te passen in het team. Maar Tahirovic is een jonge speler, waar ontwikkeling inzit. Maar hij is misschien net niet goed genoeg om Ajax bij de hand te nemen in lastige uitwedstrijden. Hij mag iets maar attitude krijgen: corrigeer je medespelers maar.”