Marciano Vink weet niet wat hij ziet bij Ajax: 'Hij heeft drie ezels op zijn rug, die kan niet rennen'

Steven Berghuis is niet de enige Ajacied die er zondagavond van langs krijgt in het programma Dit was het Weekend op ESPN. De Oranje-international viel eerder op de dag in bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht, maar deed alles fout. Kenneth Perez en Marciano Vink hebben geen goed woord over voor het optreden van Berghuis. Laatstgenoemde is ook heel hard voor en . De zomeraankopen zagen er bij de winnende treffer van FC Utrecht heel slecht uit.

Ajax nam in de afgelopen transferwindow afscheid van Jurriën Timber, Calvin Bassey en Edson Álvarez en ging om die reden de markt op voor een nieuwe centrale verdediger. De Telegraaf pakte medio juli uit met het nieuws dat Sutalo de nieuwe defensieleider moest worden in Amsterdam. Dinamo Zagreb wilde echter niet zomaar meewerken aan een vertrek van de verdediger. Ajax moest geduld hebben. Dat werd eind augustus beloond. De Amsterdammers telden minstens 20,5 miljoen euro neer voor de komst van Sutalo, waardoor de verwachtingen erg hoog waren.

Artikel gaat verder onder video

Het huwelijk tussen Ajax en Sutalo is vooralsnog echter een grote teleurstelling. De centrumverdediger was in de weken voor de recente interlandperiode al meermaals het mikpunt van kritiek en dat is er na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-3) zeker niet minder op geworden. Sutalo stond met een onbegrijpelijke bal door het midden aan de basis van de winnende Utrechtse treffer. Vink wist niet wat hij zag. “Dit is dan ook een international, Sutalo. Eén ding wat je leert bij verdedigers is dat je nooit jouw aanvaller aan de binnenkant bij jou weg laat lopen. Dit had eigenlijk al de winnende kunnen zijn voor Utrecht”, zegt Vink over de kans voor Isaac Lidberg, die echter naliet om al eerder de 4-3 te maken.

Een paar minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. “Nou, dit doet hij dan drie minuten later. Dit is een pass… Ja, het is verschrikkelijk”, stelt Vink over de actie van Sutalo. De Kroaat is volgens Vink echter niet de enige schuldige aan de 4-3. “Dan krijg je hier die fantastische bal van Azarkan, maar Tahirovic… Ik weet niet wat hij op zijn rug heeft, waarschijnlijk drie ezels. Die kan niet rennen en laat zijn tegenstander zo bij hem weg lopen. Hij coacht niet. Lukt het niet om mee te rennen, coach dan Hato dat hij hem overneemt of iets dergelijke. Maar ze staan erbij en kijken ernaar”, ziet de analist. Vink denkt te weten wat het grootste probleem is bij Ajax. “Dit is gewoon echt een mentaliteitskwestie. Of je wil het niet of je begrijpt niet wat in de top voetballen in Nederland betekent”, concludeert hij.