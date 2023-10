ESPN ziet verschrikkelijke invalbeurt bij Ajax: ‘Abominabel, was gewoon thuisgebleven!’

Het regent na de ontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax onvoldoendes bij de Amsterdammers, maar Kenneth Perez lijkt van alle spelers die zondagmiddag hun opwachting maakten het meest geschrokken te zijn van . De Oranje-international was niet fit genoeg voor een basisplaats, maar kreeg als invaller in de tweede helft nog genoeg minuten om zichzelf te laten zien. Dat liet hij echter na. Perez is dan ook niet mild voor de routinier van Ajax.

Berghuis hoort een van de spelers te zijn die Ajax op speeltijd moet nemen, maar ook hij draait tot dusver een zeer teleurstellend seizoen. Door een schorsing moest hij de eerste drie competitieduels aan zich voorbij laten gaan. Bovendien worstelt hij met zijn fitheid. Zo moest hij de thuiswedstrijd tegen AZ van twee weken geleden al aan zich voorbij laten gaan én een streep zetten door de interlands van het Nederlands elftal. Berghuis was klaarblijkelijk niet voldoende hersteld voor een basisplaats in De Galgenwaard.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord kwam in de tweede helft bij een 2-3 tussenstand binnen de lijnen, maar slaagde er niet in zijn ploeg aan een overwinning te helpen. Met Berghuis in het veld gaf Ajax de voorsprong volledig uit handen. Niet dat de linkspoot direct schuldig was aan de 3-3 en 4-3 van FC Utrecht, maar Perez is desondanks spijkerhard in zijn oordeel over diens invalbeurt. “In contrast met Berghuis hoe hij inviel als rechtsbuiten… Dat was abominabel wat Berghuis liet zien. Dat was echt bizar”, zegt Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN als de invalbeurt van Marouan Azarkan bij FC Utrecht ter sprake komt.

Marciano Vink toont zich ook kritisch op de invalbeurt van Berghuis. “Ik weet niet wat hij vandaag kwam doen. Was gewoon thuisgebleven! Had tegen de trainer gezegd: ik kan me er niet toe zetten om een half uur alles te geven.” Vink toont bijvoorbeeld een fragment uit de 77e minuut, waarop te zien is dat Berghuis vijf seconden op het gras blijft zitten nadat hij balverlies lijdt. “Die ligt daar nog steeds!” Tien minuten later zag Vink Berghuis verdwaald om zich heen kijken op het middenveld. “Hij zet nul druk. Hij heeft er geen zin in.”

Perez doet vervolgens nog een voor Ajax zeer pijnlijke uitspraak. “Het leek bijna alsof Berghuis het expres deed. Het was echt krankzinnig om te zien”, aldus de Deen.

© Dit was het Weekend/ESPN

© Dit was het Weekend/ESPN