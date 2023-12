Ajax ziet De Roon als serieuze optie en nóg een nummer 6 genoemd

Ajax heeft (32) op de korrel om de korrel om de nieuwe verdedigende middenvelder van de Amsterdammers te worden. De club is naarstig op zoek naar meer ervaring in de huidige selectie en zoekt bovendien nog naar meer ervaring op het jonge middenveld.

Volgens de NOS is de middenvelder ‘een van de opties om deze zomer richting Amsterdam te komen’. Dat de voetballer van Atalanta Bergamo een aflopend contract heeft, zal daarbij enorm helpen. Ook in Pierre-Emile Højbjerg heeft Ajax concreet interesse. “De wisselspeler van Tottenham Hotspur heeft een flink prijskaartje en een optie om hem een halfjaar te huren is onbespreekbaar voor de nummer vijf van de Premier League”, weet de omroep echter ook dat het vrijwel onmogelijk wordt om hem al te halen.

Artikel gaat verder onder video

De Roon is een Nederlander en is een verdedigende middenvelder, de belangrijkste positie waarop de Amsterdammers aan het zoeken zijn, en voldoet daarmee aan het profiel dat Ajax zoekt. Sowieso gaat de regerend nummer acht van Nederland in algemene zin proberen om meer ervaring toe te voegen aan de huidige selectie.

Lees ook: Ajax in de komende winter de transfermarkt op: 'De wens is om...'

Ervaring Ajax

De Amsterdammers zagen in het afgelopen jaar Davy Klaassen, Dusan Tadic en Daley Blind vertrekken en daar kwam weinig ervaring voor in de plaats in de afgelopen zomer. Die fout moet worden hersteld: “Ajax heeft het aantrekken van één of twee ervaren spelers, die daarnaast ook een meerwaarde zijn voor de basis, daarom hoog op het lijstje staan”, weet het medium over de transferplannen van de Amsterdammers in deze winter.

Makkelijk wordt die zoektocht echter niet. “Maar vind maar eens een type als Tadic. Eentje die ervaring heeft, er direct staat en het liefst ook nog een persoonlijkheid is. De opties zijn er, maar de markt is behoorlijk niche”, weet de NOS.