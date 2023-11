Ajax in de komende winter de transfermarkt op: 'De wens is om...'

John van ’t Schip wil in de komende winterstop proberen om een extra middenvelder aan de selectie van Ajax toe te voegen. De coach heeft een sterke voorkeur om een ervaren nummer zes op te pikken in de komende transferwindow.

Dat weet Ajax-watcher Johan Inan althans. “De wens is om nog een ervaren nummer zes aan de selectie toe te voegen”, weet de journalist in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Dat kan door Gaston Avila te verkopen of te verhuren. Maar daar komt in de winterstop duidelijkheid over.”

Die aanwinst moet dan de opvolger worden van Edson Alvarez, die afgelopen zomer begin augustus in de transferwindow vertrok uit de Johan Cruijff Arena. Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic werden voor die plek gehaald, maar voldoen nog niet aan het niveau voor die positie. Silvano Vos ontwikkelt zich uitstekend als verdedigende middenvelder, maar het ontbeert het talent nog aan ervaring.

Avila is een van de spelers van wie Ajax afscheid zou kunnen nemen om financiële ruimte te maken bij de Amsterdammers: hij lijkt persona non-grata te zijn onder Van 't Schip. Ook rondom aanvoerder Steven Bergwijn speelt het een ander: voor hem is zowel vanuit elders in Europa als ook Saudi-Arabië belangstelling.