Volgende meevaller Sturing: nieuwe speler bij Vitesse

Vitesse-trainer Edward Sturing heeft de beschikking over een nieuwe speler. (21) is teruggekeerd bij de A-selectie. Zijn verhuurperiode bij Haugesund zit erop en de Noorse club optie tot koop, die in het huurcontract was opgenomen, niet gelicht.

En dus had Sturing de beschikking over een nieuw gezicht op de training van de Arnhemmers dinsdagochtend. Dat is geen overbodige luxe gezien de enorme waslijst aan afwezigen bij Vitesse: dit weekend waren er acht potentiële bassisspelers afwezig, met Davy Pröpper, Thomas Buitink, Miliano Jonathans, Fodé Fofane, Mica Pinto, Melle Meulensteen, Dominik Oroz en Carlens Arcus.

Huisman is een middenvelder, die in de meeste rollen wel kan spelen. Bij Haugesund kwam hij tot tien officiële optredens dit seizoen, waarin hij geen doelpunt of assist liet noteren. In het eerste elftal van de Arnhemmers speelde Huisman bijna zestig officiële duels, waarin hij driemaal scoorde en een assist gaf.

Het is de tweede opsteker voor Sturing in korte tijd, want afgelopen weekend was er de eerste overwinning voor de interim-coach. Heracles Almelo werd in eigen huis verslagen, wat voor John Lammers zijn ontslag betekende. Daardoor zijn de Arnhemmers gestegen naar de zeventiende plaats in de Eredivisie.