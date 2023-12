Bosz wilde na vertrek uit Amsterdam deze Ajax-speler meenemen naar Dortmund

Peter Bosz had in de zomer van 2017 graag willen meenemen naar Borussia Dortmund. De centrumverdediger beleefde in het seizoen ervoor zijn doorbraak in de hoofdmacht van Ajax, die destijds onder leiding stond van Bosz. De trainer uit Apeldoorn vertrok na het behalen van de Europa League echter om meningsverschillen uit de Johan Cruijff ArenA en tekende bij Borussia Dortmund. De Ligt zou uiteindelijk pas twee jaar later de deur in Amsterdam achter zich dichttrekken.

De Ligt stond in de jeugdopleiding van Ajax altijd al te boek als groot talent en het kon dan ook niet heel lang duren voordat hij zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht zou gaan spelen. Onder Bosz kreeg de beresterke verdediger de kans om zich op het hoogste niveau te laten zien. Hij kreeg twee keer een basisplaats in de groepsfase van de Europa League en mocht ook in het bekertoernooi vanaf het begin opdraven. In de Eredivisie duurde het echter tot halverwege de tweede seizoenshelft vooraleer Bosz écht niet meer om hen heen kon. De Ligt zou uiteindelijk ook in de Europa League-finale tegen Manchester United aan de aftrap verschijnen.

De verdediger beleefde een stormachtige ontwikkeling en Bosz had hem daarom maar wat graag meegenomen naar Borussia Dortmund. Dat vertelt de huidige PSV-trainer in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad, waarin ook Feyenoord-coach Arne Slot aan het woord komt. Beide Nederlandse toptrainers bewonderen Josep Guardiola, die vorig seizoen Manchester City nog naar de treble loodste. Volgens Slot zien spelers er bij Guardiola ‘altijd heel goed uit’. “Terwijl diezelfde spelers bij trainers voor en na hem minder lijken”, aldus de keuzeheer van de landskampioen in het afgelopen seizoen.

Daar heeft Bosz een ‘mooi’ voorbeeld van. “Toen ik naar Dortmund ging, wilde ik De Ligt meenemen. Maar technisch directeur Zorc zei dat hij Manuel Akanji ging halen. Die wilde ik niet. Log in het draaien en in het meevoetballen vind ik hem beperkt”, vertelt de Apeldoorner. Bosz beleefde een veelbelovende start bij Borussia Dortmund, maar werd wegens aanhoudende teleurstellende resultaten al na een paar maanden ontslagen. In januari 2018 haalde de club Akanji alsnog naar het Signal Iduna Park, voor meer dan twintig miljoen euro. “Na mijn vertrek hebben ze Akanji alsnog gehaald en ik vond hem bij Dortmund niet goed. Maar nu bij City onder Guardiola moet ik eerlijk zeggen: hartstikke goed. Echt knap”, is Bosz lovend.

Manchester City betaalde vorig jaar twintig miljoen euro voor de komst van Akanji. De Zwitser speelde zich in de basis van Guardiola en had een belangrijk aandeel in de triomfen van de club uit Manchester. De Ligt bleef na het vertrek van Bosz bij Ajax nog twee jaar in Amsterdam, alvorens in de zomer van 2019 voor veel geld over te stappen naar Juventus. Dat verkocht hem anderhalf jaar geleden aan Bayern München.