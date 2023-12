Vriends geeft Ajax-uitblinker gigantisch compliment: ‘Eén van de beste spelers in Europa’

is schuldbewust over het eerste doelpunt dat Sparta Rotterdam zaterdagavond moet incasseren in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-1 verlies). De centrumverdediger vindt dat hij meer had moeten doen om van scoren af te houden.

Brobbey opende na acht minuten voetballen de score voor Ajax. De spits werd in de zestien van Sparta bediend door Kenneth Taylor en draaide knap weg van Vriends, alvorens hij succesvol afdrukte. Vriends krijgt na afloop voor de camera van ESPN van verslaggever Hans Kraay junior de vraag gesteld of hij kansloos was in het duel met de ijzersterke Brobbey, of dat hij meer had moeten doen. “Het is niet kansloos. Ik baal daarvan”, antwoordt de verdediger en aanvoerder van Sparta.

Kraay junior vraagt Vriends vervolgens wat hij had kunnen doen om Brobbey van scoren af te houden. “Ik weet niet precies, misschien kun je me helpen Hans, wat ik daar anders had moeten doen. Het blijft gewoon heel lastig”, vervolgt Vriends. “Als er een terugtrekbal komt en hij krijgt de bal achter zich met dat grote lijf ertussen: dat is gewoon heel erg lastig. Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat het kansloos is. Ik moet daar meer tegenoverstellen.”

Vriends doet vervolgens een poging om de situatie te duiden. “Ik denk dat ik in dit geval korter had moeten zitten en mezelf niet als draaischijf had moeten gebruiken. Daar hebben we het veel over gehad en dan gebeurt het toch. Brobbey is daarmee één van de beste spelers in misschien wel Europa. Maar dat moeten we beter oplossen. Misschien moeten we iemand in de lijn krijgen. Wat is jouw idee? Het vervelende is dat het zo dicht bij de goal gebeurt. Dan kun je ook niet zoveel doen. Ik moet het even terugkijken, Hans”, besluit Vriends.