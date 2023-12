Wesley Sneijder kan ogen niet geloven: 'Hij deed niet mee bij PSV, maar bij Feyenoord'

heeft tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV geen goede indruk gemaakt op de analisten van Veronica Offside. Hoewel de Eindhovense ploeg met 1-2 won, heeft Vertessen volgens Wesley Sneijder en Wim Kieft geen enkele bijdrage geleverd aan de overwinning.

“Vertessen was bij Feyenoord aan het meedoen aan de linkerkant”, zegt Sneijder lachend. Kieft antwoordt: “Oh, wat was die slecht.” Sneijder vult aan: “Jezus! Ik weet niet of we de statistieken hebben, maar hij heeft de bal volgens mij geen enkele keer naar de goede kleur gespeeld. Hij had geluk tegen Sevilla, dat hij één keer een bal goed voorgaf.”

Vertessen gaf de assist op het winnende doelpunt van Ricardo Pepi. “Ik denk dat hij z’n ogen dicht deed, met z’n chocoladebeen schoot en dacht: ik zie het wel. Hij kwam precies goed uit. En toen had hij ook wel een paar goede rushes hoor, hij was lekker bezig aan de zijlijn. Maar gisteren was hij dra-ma-tisch.”

Volgens Kieft kampt de Belgische aanvaller met ‘een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen’. “Ik denk dat hij een beetje last van de druk heeft. Normaal zou je heel veel zelfvertrouwen moeten meenemen uit zo’n wedstrijd tegen Sevilla. Maar als je ziet hoe hij begint aan de wedstrijd tegen Feyenoord…”