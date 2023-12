Wesley Sneijder hoopt nu wél clubeigenaar te worden: 'Hij kan de club er weer bovenop helpen'

Wesley Sneijder heeft opnieuw interesse om clubeigenaar te worden. Drie jaar nadat een poging om FC Den Bosch over te nemen afketste, is de recordinternational van het Nederlands elftal opnieuw aan het kijken of hij eigenaar kan worden van de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie.

Dat bevestigt Sneijders zakenpartner Egbert Dollevoet tegenover het Brabants Dagblad. Over de manier waarop de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale aan de macht moet komen in Stadion De Vliert wil hij nog niet meer vertellen, maar: "Als we het doen, doen we het goed. Niet half. Het is helemaal, of helemaal niet", aldus Dollevoet, die de catering in de businessruimte van de club met zijn bedrijf Top Events verzorgt.

Bijna drie jaar geleden was Sneijder ook al druk doende om de macht bij FC Den Bosch over te nemen, maar de plannen lekten destijds uit en gingen uiteindelijk niet door. Dollevoet: "De mensen die de overname toen torpedeerden, brachten naar buiten dat wij de club voor een symbolisch bedrag van 1 euro over wilden nemen. Maar dat was bij lange na niet het hele verhaal. We hadden een gedegen plan, waarbij Wesley de technische baas zou worden. Dat werd er echter niet bij verteld."

De meerderheid van de aandelen kwam destijds in handen van een Amerikaanse investeerdersgroep, maar die zouden hun financiële verplichtingen niet meer nakomen waardoor FC Den Bosch af zou stevenen op een tekort van een miljoen euro. En dus ruiken Sneijder en Dollevoet opnieuw hun kans, afgelopen vrijdag voerde het duo 'oriënterende gesprekken' met de Bosschenaren. De bedoeling is dat de club volledig opnieuw wordt opgebouwd als het nu wél tot een overname komt. "Van bovenaf ja, want je moet bovenin beginnen. Daar moeten de goeie mensen zitten. Mensen met voetbalverstand, zoals Wesley. En geen mensen die niks van voetbal weten en alleen maar een groot ego hebben. Met al zijn contacten in de voetbalwereld kan Wesley de club er weer bovenop helpen. En dat wil hij ook."