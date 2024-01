Chris Woerts: ‘Wat voegen deze twee clubs toe aan het voetbal?!’

Chris Woerts heeft geen goed woord over voor de Keuken Kampioen Divisie. De zakenman en directeur van CWO Consultancy & Marketing noemt de competitie zelfs het ‘stiefkindje’ van het betaalde voetbal. Volgens Woerts gaan de meeste voetballers nog liever in de tweede divisie aan de slag en zouden clubs als TOP Oss en FC Den Bosch bij zichzelf te rade moeten gaan of zij nog wel een toekomst hebben.

“De Keuken Kampioen Divisie is natuurlijk het stiefkindje van het betaalde voetbal. De meeste voetballers gaan nog liever in de tweede divisie voetballen”, zegt Woerts in een interview met FCUpdate.nl. “Dat is bijna hetzelfde niveau, ze pakken wat meer centjes, hoeven maar drie keer in de week te trainen in plaats van die flauwekul van vijf keer trainen.” In het huidige seizoen is nog maar eens duidelijk geworden dat het niveauverschil tussen clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en tweede divisie kleiner is geworden. Zo rekende Quick Boys in de KNVB Beker af met NAC Breda en De Graafschap en wonnen HHC Hardenberg en Excelsior Maassluis zelfs van respectievelijk Eredivisieclubs Heracles Almelo en FC Volendam.

Volgens Woerts is er ‘te weinig talent’ voor zoveel clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Woerts, regelmatig te gast in Vandaag Inside, spreekt hardop zijn twijfels uit over de toekomst van clubs als TOP Oss en FC Den Bosch. “Wat voegt TOP Oss toe aan de voetbalpiramide? Het is mij een raadsel. Wat voegt FC Den Bosch, met Amerikaanse eigenaren die er een puinhoop van maken, toe? Je moet ook afscheid durven te nemen van clubs die geen bestaansrecht hebben. Als je al jarenlang duizend mensen trekt, ga dan lekker bij de amateurs voetballen. Je doet er niemand een plezier mee”, aldus Woerts.

