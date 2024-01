Mike Havekotte maakt teamgenoten met de grond gelijk in goudeerlijk interview: 'Als mietjes de duels in!'

Keeper van TOP Oss heeft zich ontzettend geërgerd aan zijn teamgenoten, die vrijdagavond op eigen veld een kansloze nederlaag leden tegen Keuken Kampioen Divisie-koploper Willem II. In niet mis te verstane bewoordingen spuit de sluitpost na de 0-5 nederlaag tegen de Tilburgers zijn frustraties voor de camera's van ESPN.

Met elf punten uit twintig duels gingen de Ossenaren als hekkensluiter van het tweede niveau de winterstop in. Havekotte had op basis van de laatste wedstrijd voor de winterse break, de 2-1 zege op VVV-Venlo, gehoopt dat het lek boven zou zijn. De sluitpost kwam echter bedrogen uit. "Bij de eerste de beste tegenslag zie je het weer in elkaar zakken", fulmineert de man die vijf keer moest vissen. "Dan kun je het over tactiek of een heleboel dingen hebben, maar als je gewoon geen duels speelt..."

"Ik weet niet of ik het mag zeggen", vervolgt Havekotte, "maar je gaat als mietjes de duels in. Dan heb je niets te zoeken in het betaald voetbal, echt niet", klinkt het keihard. De interviewer van dienst spreekt van 'mannen tegen de jongens', maar zelfs die kwalificatie is volgens Havekotte nog teveel van het goede: "Jij vond ons nog jongens? Ik vond het kleine kinderen, echt kleine kinderen, tegen volwassen mannen die lekker de Eredivisie in gaan."

Volgende week krijgen Havekotte en zijn ploeggenoten de eerste kans om zich te revancheren voor de vijfklapper tegen de provinciegenoot. Dan neemt TOP het - opnieuw voor eigen publiek - op tegen Telstar. Die club staat na het 1-1 gelijkspel tegen JOng AZ van afgelopen vrijdag met vier punten meer (vijftien om elf) dan de Ossenaren op de voorlaatste plaats op het tweede niveau.