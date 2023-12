Voetbalfans woedend op TOP Oss-supporters na schandalige actie in uitvak van MVV

De supporters van TOP Oss hebben zich vrijdagavond bijzonder schofterig gedragen in het uitvak van MVV Maastricht. Op het Instagramaccount van GruppaOf zijn beelden opgedoken waarop te zien is dat de Osse fans brand stichten in de toilet van het uitvak in De Geusselt.

In eerste instantie is te zien dat er iets in brand staat in het toiletgebouw van de Limburgers. Vervolgens wordt de schade nog duidelijker zichtbaar als de cameraman beelden laat zien van het afgebrande toilethok. “Dit gaat nergens meer over”, reageren voetbalsupporters op X.

Artikel gaat verder onder video

De actie van de supporters van de nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie schiet in het verkeerde keelgat van menig voetbalfan. Men vreest voor een landelijk verbod voor uitsupporters bij voetbalwedstrijden. De Oss fans waren mogelijk gefrustreerd, omdat hun club vrijdagavond met 2-0 ten onder ging tegen MVV. Met slechts elf punten kent TOP een dramatisch seizoen en staat het troosteloos onderaan in de Eerste Divisie.