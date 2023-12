Willem II heeft champagne verteerd, opmars FC Groningen zet door

Willem II gaat met een goed gevoel de jaarwisseling tegemoet. Een week na de periodetitel won de formatie van Peter Maes, de beste trainer van de tweede periode, van NAC Breda. FC Groningen zet de weg omhoog verder door, terwijl SC Cambuur bovenin voorlopig afhaakt.

Willem II – NAC Breda 2-1

Willem II heeft de champagne van de periodetitel weer verteerd. Werd het midweeks nog uitgeschakeld in de KNVB Beker door ADO Den Haag, won het vrijdagavond in eigen huis van NAC Breda na de periodewinst. Vooral in de eerste helft was het verschil tussen beide ploegen erg groot, dat door twee goals van Jeredy Hilterman ook uitgedrukt werd in de score. Daarmee is hij de eerste speler sinds Alexander Isak in april 2019 die vijf officiële wedstrijden op rij tot scoren kwam namens Willem II. NAC kwam via Thomas Marijnissen in blessuretijd nog wel terug in de wedstrijd, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Artikel gaat verder onder video

FC Den Bosch – SC Cambuur 3-1

Henk de Jong zette de laatste maanden de weg omhoog in bij SC Cambuur, maar het kalenderjaar 2023 is door de Leeuwarders heel slecht besloten. Nadat het vorige week in eigen huis al pijnlijk verloor van Jong AZ (1-2) kwam het bij FC Den Bosch opnieuw zwak voor de dag. De formatie van De Jong keek halverwege door de ietwat gelukkige goal van Kacper Kostorz, maar dat was zeker niet tegen de verhoudingen in. Kort nadat Floris Smand na ruim een uur voetballen zijn tweede gele kaart pakte, maakte Stan Maas van dichtbij de tweede goal van FC Den Bosch. Ondanks de aansluitingstreffer verliest SC Cambuur in de slotfase van het kalenderjaar de aansluiting met de topploegen in de Eerste Divisie.

FC Groningen – Jong FC Utrecht 2-1

Een van de ploegen die over SC Cambuur heengaat, is FC Groningen, dat de opmars onder Dick Lukkien nog altijd voorzet. De thuisploeg had in de eerste helft weliswaar sterk de overhand, maar kwam via de zoon van Hans van de Haar – Jesse – tegen de verhoudingen in op achterstand. Na een uur voetballen schoot Laros Duarte een heerlijke vrije trap tegen de touwen (zie onder), waarmee de ban eindelijk gebroken werd. Romano Postema zorgde er uiteindelijk voor dat FC Groningen voor de zesde keer in de laatste zeven wedstrijden won en naar de zesde plaats stijgt.

Overige uitslagen:

VVV-Venlo – Telstar 2-1

MVV – TOP Oss 2-0