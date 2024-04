KNVB krijgt volle laag na incident op zaterdagavond: 'Krankzinnig, bizar en minachting!'

De rode kaart van FC Groningen-doelman heeft een hoop stof doen opwaaien. De Achterhoekse doelman werd door scheidsrechter Erwin Blank wegens een vermeende overtreding - en doorgebroken speler - met rood naar de kant gestuurd. De woede wordt met name gericht op de arbitrage, maar ook de KNVB krijgt op sociale media de volle laag. Zo wordt er gesteld dat de voetbalbond, in een speelronde zonder duels in de Eredivisie, betere scheidsrechters richting de Eerste Divisie moet sturen.

Jurjus kwam zaterdagavond in het duel tussen FC Groningen en SC Cambuur ver zijn goal uit, maar raakte in eerste instantie de bal en deed er alles aan om contact met zijn directe tegenstander te voorkomen. Scheidsrechter Blank kende geen genade en stuurde de oud-doelman van De Graafschap met een directe rode kaart van het veld af. Een beslissing met grote gevolgen, want Jurjus lijkt de topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Willem II en FC Groningen te moeten missen. De beslissing, die ingrijpende gevolgen heeft, zorgt voor boosheid op sociale media.

"Hoe is dit rood? Wat een waanzin", schrijft een voetbalsupporter. Het is een mening die volop gedeeld wordt op sociale media: "Krankzinnig, dit is nooit een rode kaart", schrijft een ander. "Arbitrale dwaling wederom, niets aan de hand! Seponeren is de enige juiste keuze", vindt een andere voetbalsupporter.

Ook de KNVB krijgt ervan langs op sociale media. De voetbalbond wordt verweten in een weekend zonder wedstrijden in de Eredivisie, geen betere arbiters richting de Keuken Kampioen Divisie te sturen in de beslissende fase van het seizoen: "De goede arbiters zitten thuis aan het bier, de derde keus leidt de ontknoping in de KKD. Bizar eigenlijk. Minachting", wordt gesteld op sociale media.

